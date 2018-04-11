Через сильний вітер на Волині оголосили «жовтий» рівень небезпеки





Про це



Як повідомили у Волинському обласному центрі з гідрометеорології у вівторок, 27 грудня, до кінця доби на території Волинської області очікуються пориви вітру 15-20 м/с.



«Закликаємо всіх учасників дорожнього руху бути максимально уважними та обережними на автошляхах», - звертаються у дописі.



Волинянам також нагадують, що за вітряної погоди варто триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередач та уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, не паркувати поруч з ними автотранспорт.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині синоптики попереджають про сильний вітер. Відтак на території області оголосили «жовтий» рівень небезпеки.Про це повідомляють у Службі автомобільних доріг області.Як повідомили у Волинському обласному центрі з гідрометеорології у вівторок, 27 грудня, до кінця доби на території Волинської області очікуються пориви вітру 15-20 м/с.«Закликаємо всіх учасників дорожнього руху бути максимально уважними та обережними на автошляхах», - звертаються у дописі.Волинянам також нагадують, що за вітряної погоди варто триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередач та уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, не паркувати поруч з ними автотранспорт.

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