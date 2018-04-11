Через сильний вітер на Волині оголосили «жовтий» рівень небезпеки

Через сильний вітер на Волині оголосили «жовтий» рівень небезпеки
На Волині синоптики попереджають про сильний вітер. Відтак на території області оголосили «жовтий» рівень небезпеки.

Про це повідомляють у Службі автомобільних доріг області.

Як повідомили у Волинському обласному центрі з гідрометеорології у вівторок, 27 грудня, до кінця доби на території Волинської області очікуються пориви вітру 15-20 м/с.

«Закликаємо всіх учасників дорожнього руху бути максимально уважними та обережними на автошляхах», - звертаються у дописі.

Волинянам також нагадують, що за вітряної погоди варто триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередач та уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, не паркувати поруч з ними автотранспорт.


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Теги: жовтий рівень небезпеки, Волинь, Укргідрометцентр
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