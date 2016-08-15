Оприлюднили рейтинг Forbes найбагатших українців 2022 року





Рейтинг склало видання



Найбільших матеріальних втрат через війну зазнав Рінат Ахметов, який є найбагатшим українцем – він втратив 9,3 млрд доларів: пошкоджено металургійні, енергетичні та аграрні активи, закрито медійний бізнес «Медіа Група Україна».



Двадцятка найбагатших людей України виглядає так:



Рінат Ахметов («Метінвест», ДТЕК) – з лютого його статки скоротилися з 13,7 млрд доларів до 4,4 млрд.



Максим Литвин (Grammarly) – із 4 млрд доларів до 2,3 млрд.



Олексій Шевченко (Grammarly) – з 4 млрд доларів до 2,3 млрд.



Віктор Пінчук («Інтерпайп») – з 2,6 млрд доларів до 2,2 млрд.



Костянтин Жеваго (Ferrexpo) – з 2,1 млрд доларів до 1,4 млрд.



Олександр та Галина Герега («Епіцентр») – з 1,8 млрд доларів до 1,2 млрд.



Влад Яценко (Revolut) – 1,1 млрд доларів.



Вадим Новинський («Смарт-Холдинг») – з 3,5 млрд доларів до 1 млрд.



Геннадій Боголюбов (група «Приват») – з 2 млрд доларів до 1 млрд.



Сергій Тігіпко (група ТАС, Універсал Банк) – з 1,5 млрд доларів до 870 млн.



Макс Поляков (Noosphere Ventures) – 800 млн доларів.



Петро Порошенко (ROSHEN) – з 1,6 млрд доларів до 730 млн.



Юрій Косюк (МХП) – з 780 млн доларів до 520 млн.



Микола Злочевський (Burisma) – з 540 млн доларів до 500 млн.



Віталій Хомутинник (Укрнафтабуріння) – з 465 млн доларів до 490.



Андрій Веревський (Kernel) – з 520 млн доларів до 400 млн.



Тарас Кіцмей (SoftServe) – зі 190 млн доларів до 360 млн.



Степан Черновецький (CIG) – з 545 млн доларів до 350 млн.



Олександр Ярославський (DCH) – з 1 млрд доларів до 340 млн.



Олександр Конотопський (Ajax Systems) – з 340 млн доларів до 320 млн.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З початку повномасштабної війни в лютому сукупні статки найбагатших людей України скоротилися більш ніж на 20 млрд доларів – до 22,5 млрд доларів.Рейтинг склало видання Forbes Ukraine. Найбільших матеріальних втрат через війну зазнавякий є найбагатшим українцем – він втратив 9,3 млрд доларів: пошкоджено металургійні, енергетичні та аграрні активи, закрито медійний бізнес «Медіа Група Україна».Двадцятка найбагатших людей України виглядає так:(«Метінвест», ДТЕК) – з лютого його статки скоротилися з 13,7 млрд доларів до 4,4 млрд.(Grammarly) – із 4 млрд доларів до 2,3 млрд.(Grammarly) – з 4 млрд доларів до 2,3 млрд.(«Інтерпайп») – з 2,6 млрд доларів до 2,2 млрд.(Ferrexpo) – з 2,1 млрд доларів до 1,4 млрд.та(«Епіцентр») – з 1,8 млрд доларів до 1,2 млрд.(Revolut) – 1,1 млрд доларів.(«Смарт-Холдинг») – з 3,5 млрд доларів до 1 млрд.(група «Приват») – з 2 млрд доларів до 1 млрд.(група ТАС, Універсал Банк) – з 1,5 млрд доларів до 870 млн.(Noosphere Ventures) – 800 млн доларів.(ROSHEN) – з 1,6 млрд доларів до 730 млн.(МХП) – з 780 млн доларів до 520 млн.(Burisma) – з 540 млн доларів до 500 млн.(Укрнафтабуріння) – з 465 млн доларів до 490.(Kernel) – з 520 млн доларів до 400 млн.(SoftServe) – зі 190 млн доларів до 360 млн.(CIG) – з 545 млн доларів до 350 млн.(DCH) – з 1 млрд доларів до 340 млн.(Ajax Systems) – з 340 млн доларів до 320 млн.

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