Оприлюднили рейтинг Forbes найбагатших українців 2022 року
Сьогодні, 16:10
З початку повномасштабної війни в лютому сукупні статки найбагатших людей України скоротилися більш ніж на 20 млрд доларів – до 22,5 млрд доларів.
Рейтинг склало видання Forbes Ukraine.
Найбільших матеріальних втрат через війну зазнав Рінат Ахметов, який є найбагатшим українцем – він втратив 9,3 млрд доларів: пошкоджено металургійні, енергетичні та аграрні активи, закрито медійний бізнес «Медіа Група Україна».
Двадцятка найбагатших людей України виглядає так:
Рінат Ахметов («Метінвест», ДТЕК) – з лютого його статки скоротилися з 13,7 млрд доларів до 4,4 млрд.
Максим Литвин (Grammarly) – із 4 млрд доларів до 2,3 млрд.
Олексій Шевченко (Grammarly) – з 4 млрд доларів до 2,3 млрд.
Віктор Пінчук («Інтерпайп») – з 2,6 млрд доларів до 2,2 млрд.
Костянтин Жеваго (Ferrexpo) – з 2,1 млрд доларів до 1,4 млрд.
Олександр та Галина Герега («Епіцентр») – з 1,8 млрд доларів до 1,2 млрд.
Влад Яценко (Revolut) – 1,1 млрд доларів.
Вадим Новинський («Смарт-Холдинг») – з 3,5 млрд доларів до 1 млрд.
Геннадій Боголюбов (група «Приват») – з 2 млрд доларів до 1 млрд.
Сергій Тігіпко (група ТАС, Універсал Банк) – з 1,5 млрд доларів до 870 млн.
Макс Поляков (Noosphere Ventures) – 800 млн доларів.
Петро Порошенко (ROSHEN) – з 1,6 млрд доларів до 730 млн.
Юрій Косюк (МХП) – з 780 млн доларів до 520 млн.
Микола Злочевський (Burisma) – з 540 млн доларів до 500 млн.
Віталій Хомутинник (Укрнафтабуріння) – з 465 млн доларів до 490.
Андрій Веревський (Kernel) – з 520 млн доларів до 400 млн.
Тарас Кіцмей (SoftServe) – зі 190 млн доларів до 360 млн.
Степан Черновецький (CIG) – з 545 млн доларів до 350 млн.
Олександр Ярославський (DCH) – з 1 млрд доларів до 340 млн.
Олександр Конотопський (Ajax Systems) – з 340 млн доларів до 320 млн.
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Рейтинг склало видання Forbes Ukraine.
Найбільших матеріальних втрат через війну зазнав Рінат Ахметов, який є найбагатшим українцем – він втратив 9,3 млрд доларів: пошкоджено металургійні, енергетичні та аграрні активи, закрито медійний бізнес «Медіа Група Україна».
Двадцятка найбагатших людей України виглядає так:
Рінат Ахметов («Метінвест», ДТЕК) – з лютого його статки скоротилися з 13,7 млрд доларів до 4,4 млрд.
Максим Литвин (Grammarly) – із 4 млрд доларів до 2,3 млрд.
Олексій Шевченко (Grammarly) – з 4 млрд доларів до 2,3 млрд.
Віктор Пінчук («Інтерпайп») – з 2,6 млрд доларів до 2,2 млрд.
Костянтин Жеваго (Ferrexpo) – з 2,1 млрд доларів до 1,4 млрд.
Олександр та Галина Герега («Епіцентр») – з 1,8 млрд доларів до 1,2 млрд.
Влад Яценко (Revolut) – 1,1 млрд доларів.
Вадим Новинський («Смарт-Холдинг») – з 3,5 млрд доларів до 1 млрд.
Геннадій Боголюбов (група «Приват») – з 2 млрд доларів до 1 млрд.
Сергій Тігіпко (група ТАС, Універсал Банк) – з 1,5 млрд доларів до 870 млн.
Макс Поляков (Noosphere Ventures) – 800 млн доларів.
Петро Порошенко (ROSHEN) – з 1,6 млрд доларів до 730 млн.
Юрій Косюк (МХП) – з 780 млн доларів до 520 млн.
Микола Злочевський (Burisma) – з 540 млн доларів до 500 млн.
Віталій Хомутинник (Укрнафтабуріння) – з 465 млн доларів до 490.
Андрій Веревський (Kernel) – з 520 млн доларів до 400 млн.
Тарас Кіцмей (SoftServe) – зі 190 млн доларів до 360 млн.
Степан Черновецький (CIG) – з 545 млн доларів до 350 млн.
Олександр Ярославський (DCH) – з 1 млрд доларів до 340 млн.
Олександр Конотопський (Ajax Systems) – з 340 млн доларів до 320 млн.
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