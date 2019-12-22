Яка ситуація з чергами на українсько-польському кордоні на Волині

Яка ситуація з чергами на українсько-польському кордоні на Волині
Пункти пропуску "Ягодин" та "Устилуг" станом на 27 грудня працюють у штатному режимі. Скупчення легкового та вантажного транспорту фіксують в "Устилузі".

Про це розповіла Суспільному речниця Волинського прикордонного загону Маргарита Вершиніна.

За останню добу кількість громадян, які в’їжджають в Україну через Волинь перевищила кількість тих, які виїжджають.

"Через "Ягодин" та "Устилуг" за добу оформили в'їзд в Україну 3 600 людей, а на виїзд – 2 800", – говорить речниця.

Зі слів Маргарити Вершиніної, наразі на перетин кордону в "Устилузі" очікують понад 200 транспортних засобів.Орієнтовно 150 легковиків, решта – вантажівки.

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Теги: кордон, черги, Ягодин, ситуація, Устилуг
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