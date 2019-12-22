Яка ситуація з чергами на українсько-польському кордоні на Волині
Сьогодні, 17:08
Пункти пропуску "Ягодин" та "Устилуг" станом на 27 грудня працюють у штатному режимі. Скупчення легкового та вантажного транспорту фіксують в "Устилузі".
Про це розповіла Суспільному речниця Волинського прикордонного загону Маргарита Вершиніна.
За останню добу кількість громадян, які в’їжджають в Україну через Волинь перевищила кількість тих, які виїжджають.
"Через "Ягодин" та "Устилуг" за добу оформили в'їзд в Україну 3 600 людей, а на виїзд – 2 800", – говорить речниця.
Зі слів Маргарити Вершиніної, наразі на перетин кордону в "Устилузі" очікують понад 200 транспортних засобів.Орієнтовно 150 легковиків, решта – вантажівки.
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Про це розповіла Суспільному речниця Волинського прикордонного загону Маргарита Вершиніна.
За останню добу кількість громадян, які в’їжджають в Україну через Волинь перевищила кількість тих, які виїжджають.
"Через "Ягодин" та "Устилуг" за добу оформили в'їзд в Україну 3 600 людей, а на виїзд – 2 800", – говорить речниця.
Зі слів Маргарити Вершиніної, наразі на перетин кордону в "Устилузі" очікують понад 200 транспортних засобів.Орієнтовно 150 легковиків, решта – вантажівки.
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