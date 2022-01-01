Чи буде світло в українців на Новий рік





Про це Денис Шмигаль в Telegram.



"Хочу підкреслити: у разі відсутності обстрілів новорічні свята пройдуть без аварійних відключень", - сказав Шмигаль.



Прем'єр пояснив, що українська влада щодня готується до нових масованих обстрілів з боку РФ, адже, за його словами, наразі Росія готується продовжити атаки на українську енергосистему і статися це може будь-коли: сьогодні, завтра чи навіть напередодні Нового року.



"Ворог прагне не лише вивести з ладу чергову підстанцію чи лінію електропередач. Він передусім націлений сіяти страх та паніку. Але йому це не вдасться", - додав прем'єр.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Наразі є всі шанси на те, що Новий рік українці зустрінуть без аварійних відключень світла.Про це написав прем'єр-міністр Українив Telegram."Хочу підкреслити: у разі відсутності обстрілів новорічні свята пройдуть без аварійних відключень", - сказав Шмигаль.Прем'єр пояснив, що українська влада щодня готується до нових масованих обстрілів з боку РФ, адже, за його словами, наразі Росія готується продовжити атаки на українську енергосистему і статися це може будь-коли: сьогодні, завтра чи навіть напередодні Нового року."Ворог прагне не лише вивести з ладу чергову підстанцію чи лінію електропередач. Він передусім націлений сіяти страх та паніку. Але йому це не вдасться", - додав прем'єр.

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