Чи буде світло в українців на Новий рік

Чи буде світло в українців на Новий рік
Наразі є всі шанси на те, що Новий рік українці зустрінуть без аварійних відключень світла.

Про це написав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в Telegram.

"Хочу підкреслити: у разі відсутності обстрілів новорічні свята пройдуть без аварійних відключень", - сказав Шмигаль.

Прем'єр пояснив, що українська влада щодня готується до нових масованих обстрілів з боку РФ, адже, за його словами, наразі Росія готується продовжити атаки на українську енергосистему і статися це може будь-коли: сьогодні, завтра чи навіть напередодні Нового року.

"Ворог прагне не лише вивести з ладу чергову підстанцію чи лінію електропередач. Він передусім націлений сіяти страх та паніку. Але йому це не вдасться", - додав прем'єр.

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Теги: світло, Новий рік
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