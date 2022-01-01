Чи буде світло в українців на Новий рік
Сьогодні, 17:44
Наразі є всі шанси на те, що Новий рік українці зустрінуть без аварійних відключень світла.
Про це написав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в Telegram.
"Хочу підкреслити: у разі відсутності обстрілів новорічні свята пройдуть без аварійних відключень", - сказав Шмигаль.
Прем'єр пояснив, що українська влада щодня готується до нових масованих обстрілів з боку РФ, адже, за його словами, наразі Росія готується продовжити атаки на українську енергосистему і статися це може будь-коли: сьогодні, завтра чи навіть напередодні Нового року.
"Ворог прагне не лише вивести з ладу чергову підстанцію чи лінію електропередач. Він передусім націлений сіяти страх та паніку. Але йому це не вдасться", - додав прем'єр.
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Про це написав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в Telegram.
"Хочу підкреслити: у разі відсутності обстрілів новорічні свята пройдуть без аварійних відключень", - сказав Шмигаль.
Прем'єр пояснив, що українська влада щодня готується до нових масованих обстрілів з боку РФ, адже, за його словами, наразі Росія готується продовжити атаки на українську енергосистему і статися це може будь-коли: сьогодні, завтра чи навіть напередодні Нового року.
"Ворог прагне не лише вивести з ладу чергову підстанцію чи лінію електропередач. Він передусім націлений сіяти страх та паніку. Але йому це не вдасться", - додав прем'єр.
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