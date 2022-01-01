Росія втратила в Україні всі бойові танки, які були в строю до 24 лютого, – експерт

Росія втратила в Україні всі бойові танки, які були в строю до 24 лютого, – експерт
Якщо спиратися на дані українського Генштабу, окупанти втратили в Україні всі бойові танки, які були в строю до повномасштабного вторгнення 24 лютого. В окупантів також великі проблеми з ремонтом пошкодженої техніки.

Як заявив в ефірі "Еспресо" експерт Defense Express Іван Киричевський, росіяни втратили відповідні технології, необхідні для відновлення озброєння, пише УНІАН.

"З однієї сторони, якщо опиратися на дані нашого Генштабу виходить, що росіяни втратили всі свої танки, які були в строю до початку війни. Очевидно, значна кількість – 1,5 тисячі – була повернута з бази консервації. Щоб відновити один танк росіянам доводиться розтягати на запчастини приблизно 3-4 машини, бо вони втратили відповідні технології відновлення", – пояснив він.

За словами Киричевського, з артсистемами ситуація в окупантів приблизно така ж.

"Одне із найбільших питань, яке виникло у профільної спільноти після гігантоманських планів Шойгу створити 2 військові округи, мотострілецькі дивізії, додаткові бригади – чим вони їх озброювати будуть? За кращими показниками роботи російського ВПК, їм для виробництва цієї техніки знадобляться декілька років, а ввести у бій 200 тисяч "чмобіків" вони розраховують протягом півроку. Можливо, росіяни будуть намагатися діставати зі старих запасів, для психологічного ефекту витягувати нове, а переважну більшість кидати як звикли – сталева каска часів Другої світової війни і старий автомат", – підсумував Киричевський.

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Теги: Росія, танки, втрати
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