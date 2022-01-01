У «Волиньгазі» розповіли, як правильно користуватися газом у побуті

Упродовж року аварійно-диспетчерська служба 104 АТ «Волиньгаз» опрацьовує тисячі аварійних заявок від споживачів. Через постійні відключення електроенергії споживачі на Волині частіше користуються природним газом. Тому важливо дбати про безпеку користування блакитним вогником у домі.Акціонерне товариство “Волиньгаз» черговий раз попереджає і застерігає. У зв’язку з плановим і аварійним відключенням електроенергії, обумовленим російською агресією, будьте ще більш відповідальними і пильнішими, використовуючи природний газ в побуті.Для запобігання аварійним ситуаціям в умовах опалювального сезону закликаємо клієнтів неухильно дотримуватись правил безпечної експлуатації газових мереж та обладнання, встановленого у помешканнях.Старший архіваріус відділу стратегії ГІС АТ «Волиньгаз»радить дотримуватись таких основних правил безпечного користування природним газом:1. Під час користування газовими приладами відчиняйте вікно чи кватирку. Обов’язково забезпечте притік повітря в приміщення, де працюють газові прилади. Це попередить отруєння чадним газом і вибух газоповітряної суміші.2. У будинках, які обладнані приладами і апаратами з відводом продуктів згоряння в димоходи, забороняється влаштування витяжної вентиляції з штучним спонуканням (електровитяжки). Тобто, не користуйтеся електровитяжкою у приміщеннях, де працює газовий прилад з відводом продуктів згорання у димохід.3. Не обігрівайте свої оселі полум’ям від газових плит! Для обігріву помешкання використовуйте лише сертифіковані обігрівачі.4. Для постійного контролю наявності в повітрі природного чи чадного газу встановіть сигналізтор газу, який реагує на витік газу та наявність чаду в приміщенні.5. Стежте за технічним станом газових приладів, справністю димоходів та вентиляційних каналів.«Чадний газ не має ні запаху, ні кольору, ні смаку. У цьому його підступність і небезпека. Не нехтуйте правилами безпеки при користуванні газовими приладами, адже це може призвести до трагедії», - старший архіваріус газової компанії.Про безпеку дбають у багатоповерховому будинку на вулиці Огієнка 2А у Луцьку.«Ми уже давно співпрацюємо з компанією «Волиньгаз». Фахівці проводять технічне обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж. Усі мешканці нашого будинку проходять інструктаж щодо правил користування газом у технічному класі компанії», - ділиться голова ОСББВона розповідає, що також проводять обслуговування газових котлів у кожній квартирі, спеціальні служби перевіряють вентиляційні канали. У під'їздах встановлені газові сигналізатори.Раїса Кушнір наголошує, що краще подбати про безпеку наперед, ніж згодом ліквідовувати наслідки аварійних ситуацій.Компанія «Волиньгаз» надає послуги технічного обслуговування газових мереж та газового обладнання. Потрібно лише укласти договір та довірити роботу спеціалістам.«Технічне обслуговування проводять, щоб попередити витоки газу, а також упевнитися в стабільній та правильній роботі газових приладів. За допомогою сучасного обладнання ми перевіряємо мережі на герметичність, щільність з’єднань, справність кранів», - зауважує слюсар з експлуатації та ремонту газового обладнання групи припинення та відновлення газопостачання АТ «Волиньгаз»«Волиньгаз» рекомендує раз на рік проводити технічне обслуговування газових мереж та приладів у домоволодіннях кожного споживача.За консультацією можна звернутись за такими номерами: (0332) 776918, (0332) 280104, 0673339104 або звернутись до найближчого Клієнтського простору на Волині.Замовляйте послугу технічного обслуговування газових мереж та приладів та подбайте про свою безпеку.