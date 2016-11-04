Стало відомо імена ще двох військових з Волині, які загинули у ДТП на Житомирщині. ФОТО

Стало відомо імена ще двох військових з Волині, які загинули у ДТП на Житомирщині. ФОТО
ДТП сталася 26 грудня в районі населеного пункту с. Білокоровичі Коростенського району Житомирської області. Двоє військовослужбовців в/ч А 4097 жителі Шацької територіальної громади – Віктор Гірич, 1979 р.н. та Андрій Полінкевич, 1982 р.н. потрапили у аварію.

Про це повідомляє 4 відділ Ковельського РТЦК та СП.

Інформують, що Віктор Гірич та Андрій Полінкевич були призвані 4-им відділом Ковельського РТЦК та СП 26 лютого 2022 року на військову службу по мобілізації у роту охорони 4-го відділу Ковельського РТЦК та СП, у червні були переведені до 50 ОСБ.
Стало відомо імена ще двох військових з Волині, які загинули у ДТП на Житомирщині. ФОТО
Стало відомо імена ще двох військових з Волині, які загинули у ДТП на Житомирщині. ФОТО

У обох військових залишилися матері, дружини, дочки та сини.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким з приводу непоправної втрати! вічна пам'ять захисникам!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, військові, ДТП, загинули
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Журналіст відкрив спортзал у селищі за 6 кілометрів від Росії, аби врятувати газету від закриття
«Вгризлися у поліські піски». Як луцькі газетярі служать у війську
Про «знамениті плащі з Лукова», або Історія волонтерства однієї волинської громади
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Стало відомо імена ще двох військових з Волині, які загинули у ДТП на Житомирщині. ФОТО
Сьогодні, 19:22
Окупанти продовжують наступати на двох напрямках. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
Сьогодні, 18:40
У «Волиньгазі» розповіли, як правильно користуватися газом у побуті
Сьогодні, 18:28
Росія втратила в Україні всі бойові танки, які були в строю до 24 лютого, – експерт
Сьогодні, 18:05
Чи буде світло в українців на Новий рік
Сьогодні, 17:44
Схожі новини
На Миколаївщині в одному бою загинули два захисники з Олицької громади На Миколаївщині в одному бою загинули два захисники з Олицької громади
01 липень, 14:15
Аварія на Волині: військовий комісар врізався у підводу Аварія на Волині: військовий комісар врізався у підводу
04 листопад, 2016, 17:49
На Волині водій без прав скоїв ДТП та хотів відкупитись від поліції На Волині водій без прав скоїв ДТП та хотів відкупитись від поліції
26 грудень, 11:09
У поліції розповіли про основні причини ДТП на Волині У поліції розповіли про основні причини ДТП на Волині
25 грудень, 14:47
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Стало відомо імена ще двох військових з Волині, які загинули у ДТП на Житомирщині. ФОТО
Сьогодні, 19:22
 0
Окупанти продовжують наступати на двох напрямках. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
Сьогодні, 18:40
 0
У «Волиньгазі» розповіли, як правильно користуватися газом у побуті
Сьогодні, 18:28
 0
Росія втратила в Україні всі бойові танки, які були в строю до 24 лютого, – експерт
Сьогодні, 18:05
 0
Чи буде світло в українців на Новий рік
Сьогодні, 17:44
 0
Медіа
відео
1/8