Стало відомо імена ще двох військових з Волині, які загинули у ДТП на Житомирщині. ФОТО

Віктор Гірич, 1979 р.н. та Андрій Полінкевич, 1982 р.н. потрапили у аварію.



Про це



Інформують, що Віктор Гірич та Андрій Полінкевич були призвані 4-им відділом Ковельського РТЦК та СП 26 лютого 2022 року на військову службу по мобілізації у роту охорони 4-го відділу Ковельського РТЦК та СП, у червні були переведені до 50 ОСБ.



У обох військових залишилися матері, дружини, дочки та сини.



Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким з приводу непоправної втрати! вічна пам'ять захисникам!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! ДТП сталася 26 грудня в районі населеного пункту с. Білокоровичі Коростенського району Житомирської області. Двоє військовослужбовців в/ч А 4097 жителі Шацької територіальної громади –, 1979 р.н. та, 1982 р.н. потрапили у аварію.Про це повідомляє 4 відділ Ковельського РТЦК та СП.Інформують, що Віктор Гірич та Андрій Полінкевич були призвані 4-им відділом Ковельського РТЦК та СП 26 лютого 2022 року на військову службу по мобілізації у роту охорони 4-го відділу Ковельського РТЦК та СП, у червні були переведені до 50 ОСБ.У обох військових залишилися матері, дружини, дочки та сини.

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