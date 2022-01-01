У Чернігові жінці вирізали 100-кілограмову пухлину

У Чернігові жінці вирізали 100-кілограмову пухлину
У Чернігівському центрі сучасної онкології у 45-річної жінки видалили стокілограмову пухлину.

Про це у коментарі Суспільному розповів завідувач гінекологічного відділення центру Юрій Шень.

За його словами, жінка п’ять років не зверталась по допомогу до лікарів, відтак у пухлині в животі пацієнтки за цей час накопичилось 100 літрів рідини.

«Ми спочатку вивели майже 60 літрів, потім ще 30, і коли залишилось 10, розпочали операцію з видалення пухлини. Як виявилось, це була доброякісна кіста», – розповів лікар.

У практиці Юрія Шеня ця операція є рекордною за загальною вагою пухлини, яку потім видалили.

«На одній з конференцій колега розповідав про видалення 30-кілограмової пухлини. Тоді це було щось вражаюче. Але у нашому випадку це просто величезне утворення», - каже Юрій.

Видалена у Чернігові пухлина може претендувати і на своєрідний світовий рекорд. Адже відомо, що досі найбільшу внутрішню пухлину видалили лікарі столиці Аргентини Буенос-Айреса у 2010 році. Важила вона 80 кілограмів.

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Теги: Чернігів, пухлина
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Коментарі 1
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А скільки важила жінка? 400 кг?
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