У Чернігові жінці вирізали 100-кілограмову пухлину





Про це у коментарі Юрій Шень.



За його словами, жінка п’ять років не зверталась по допомогу до лікарів, відтак у пухлині в животі пацієнтки за цей час накопичилось 100 літрів рідини.



«Ми спочатку вивели майже 60 літрів, потім ще 30, і коли залишилось 10, розпочали операцію з видалення пухлини. Як виявилось, це була доброякісна кіста», – розповів лікар.



У практиці Юрія Шеня ця операція є рекордною за загальною вагою пухлини, яку потім видалили.



«На одній з конференцій колега розповідав про видалення 30-кілограмової пухлини. Тоді це було щось вражаюче. Але у нашому випадку це просто величезне утворення», - каже Юрій.



Видалена у Чернігові пухлина може претендувати і на своєрідний світовий рекорд. Адже відомо, що досі найбільшу внутрішню пухлину видалили лікарі столиці Аргентини Буенос-Айреса у 2010 році. Важила вона 80 кілограмів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Чернігівському центрі сучасної онкології у 45-річної жінки видалили стокілограмову пухлину.Про це у коментарі Суспільному розповів завідувач гінекологічного відділення центруЗа його словами, жінка п’ять років не зверталась по допомогу до лікарів, відтак у пухлині в животі пацієнтки за цей час накопичилось 100 літрів рідини.«Ми спочатку вивели майже 60 літрів, потім ще 30, і коли залишилось 10, розпочали операцію з видалення пухлини. Як виявилось, це була доброякісна кіста», – розповів лікар.У практиці Юрія Шеня ця операція є рекордною за загальною вагою пухлини, яку потім видалили.«На одній з конференцій колега розповідав про видалення 30-кілограмової пухлини. Тоді це було щось вражаюче. Але у нашому випадку це просто величезне утворення», - каже Юрій.Видалена у Чернігові пухлина може претендувати і на своєрідний світовий рекорд. Адже відомо, що досі найбільшу внутрішню пухлину видалили лікарі столиці Аргентини Буенос-Айреса у 2010 році. Важила вона 80 кілограмів.

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