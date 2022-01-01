Погода у Луцьку на завтра, 28 грудня
Сьогодні, 20:00
28 грудня з ранку до самого вечора у Луцьку небо буде вкрите хмарами. Без опадів.
Про це повідомляє Sinoptik.
Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від +1 градуса до +3.
Народний прогноз погоди: 28 грудня відзначається день святого Єлевферія. Погода цього дня вказує на те, якою буде погода у березні наступного року. В давнину звернули увагу, якщо вдень був сильний мороз, а надвечір раптово ставало тепліше, значить справжня холоднеча ще попереду.
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Про це повідомляє Sinoptik.
Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від +1 градуса до +3.
Народний прогноз погоди: 28 грудня відзначається день святого Єлевферія. Погода цього дня вказує на те, якою буде погода у березні наступного року. В давнину звернули увагу, якщо вдень був сильний мороз, а надвечір раптово ставало тепліше, значить справжня холоднеча ще попереду.
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