Погода у Луцьку на завтра, 28 грудня

28 грудня з ранку до самого вечора у Луцьку небо буде вкрите хмарами. Без опадів.Про це повідомляє Sinoptik.Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від +1 градуса до +3.Народний прогноз погоди: 28 грудня відзначається день святого Єлевферія. Погода цього дня вказує на те, якою буде погода у березні наступного року. В давнину звернули увагу, якщо вдень був сильний мороз, а надвечір раптово ставало тепліше, значить справжня холоднеча ще попереду.