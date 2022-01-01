Погода у Луцьку на завтра, 28 грудня

Погода у Луцьку на завтра, 28 грудня
28 грудня з ранку до самого вечора у Луцьку небо буде вкрите хмарами. Без опадів.

Про це повідомляє Sinoptik.

Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від +1 градуса до +3.

Народний прогноз погоди: 28 грудня відзначається день святого Єлевферія. Погода цього дня вказує на те, якою буде погода у березні наступного року. В давнину звернули увагу, якщо вдень був сильний мороз, а надвечір раптово ставало тепліше, значить справжня холоднеча ще попереду.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: погода, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Журналіст відкрив спортзал у селищі за 6 кілометрів від Росії, аби врятувати газету від закриття
«Вгризлися у поліські піски». Як луцькі газетярі служать у війську
Про «знамениті плащі з Лукова», або Історія волонтерства однієї волинської громади
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Чернігові жінці вирізали 100-кілограмову пухлину
Сьогодні, 20:23
Погода у Луцьку на завтра, 28 грудня
Сьогодні, 20:00
Стало відомо імена ще двох військових з Волині, які загинули у ДТП на Житомирщині. ФОТО
Сьогодні, 19:22
Окупанти продовжують наступати на двох напрямках. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
Сьогодні, 18:40
У «Волиньгазі» розповіли, як правильно користуватися газом у побуті
Сьогодні, 18:28
Схожі новини
Погода у Луцьку на завтра, 27 грудня Погода у Луцьку на завтра, 27 грудня
26 грудень, 20:00
Погода у Луцьку на завтра, 25 грудня Погода у Луцьку на завтра, 25 грудня
24 грудень, 20:00
Погода у Луцьку на завтра, 24 грудня Погода у Луцьку на завтра, 24 грудня
23 грудень, 20:00
Погода у Луцьку на завтра, 23 грудня Погода у Луцьку на завтра, 23 грудня
22 грудень, 20:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Чернігові жінці вирізали 100-кілограмову пухлину
Сьогодні, 20:23
 0
Погода у Луцьку на завтра, 28 грудня
Сьогодні, 20:00
 0
Стало відомо імена ще двох військових з Волині, які загинули у ДТП на Житомирщині. ФОТО
Сьогодні, 19:22
 0
Окупанти продовжують наступати на двох напрямках. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
Сьогодні, 18:40
 0
У «Волиньгазі» розповіли, як правильно користуватися газом у побуті
Сьогодні, 18:28
 0
Медіа
відео
1/8