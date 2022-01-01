Їхав у відпустку додому: у ДТП на Житомирщині загинув військовий з Волині Роман Кравчук

Роман Васильович Кравчук загинув у



Про це повідомив Маневицький селищний голова Олександр Гаврилюк.



Військовий прямував додому у короткочасну відпустку. 26 грудня на 220 км автодороги Київ-Ковель він потрапив у ДТП за участі двох мікроавтобусів, де помер від отриманих травм.



У загиблого воїна залишился батьки та дружина, з якою він поєднав долю лише у жовтні.



У Камінь-Каширському районі оголосили триденну жалобу, з 27 по 29 грудня.



Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого. Вічна пам'ять Герою!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 25-річний житель села Костюхнівказагинув у ДТП на Житомирщині. Про це повідомив Маневицький селищний головаВійськовий прямував додому у короткочасну відпустку. 26 грудня на 220 км автодороги Київ-Ковель він потрапив у ДТП за участі двох мікроавтобусів, де помер від отриманих травм.У загиблого воїна залишился батьки та дружина, з якою він поєднав долю лише у жовтні.У Камінь-Каширському районі оголосили триденну жалобу, з 27 по 29 грудня.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію