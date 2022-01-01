Їхав у відпустку додому: у ДТП на Житомирщині загинув військовий з Волині Роман Кравчук

Їхав у відпустку додому: у ДТП на Житомирщині загинув військовий з Волині Роман Кравчук
25-річний житель села Костюхнівка Роман Васильович Кравчук загинув у ДТП на Житомирщині.

Про це повідомив Маневицький селищний голова Олександр Гаврилюк.

Військовий прямував додому у короткочасну відпустку. 26 грудня на 220 км автодороги Київ-Ковель він потрапив у ДТП за участі двох мікроавтобусів, де помер від отриманих травм.

У загиблого воїна залишился батьки та дружина, з якою він поєднав долю лише у жовтні.

У Камінь-Каширському районі оголосили триденну жалобу, з 27 по 29 грудня.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого. Вічна пам'ять Герою!

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Теги: Роман Кравчук, загинув, Костюхнівка, військовий
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