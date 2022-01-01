Їхав у відпустку додому: у ДТП на Житомирщині загинув військовий з Волині Роман Кравчук
Сьогодні, 17:22
25-річний житель села Костюхнівка Роман Васильович Кравчук загинув у ДТП на Житомирщині.
Про це повідомив Маневицький селищний голова Олександр Гаврилюк.
Військовий прямував додому у короткочасну відпустку. 26 грудня на 220 км автодороги Київ-Ковель він потрапив у ДТП за участі двох мікроавтобусів, де помер від отриманих травм.
У загиблого воїна залишился батьки та дружина, з якою він поєднав долю лише у жовтні.
У Камінь-Каширському районі оголосили триденну жалобу, з 27 по 29 грудня.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого. Вічна пам'ять Герою!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив Маневицький селищний голова Олександр Гаврилюк.
Військовий прямував додому у короткочасну відпустку. 26 грудня на 220 км автодороги Київ-Ковель він потрапив у ДТП за участі двох мікроавтобусів, де помер від отриманих травм.
У загиблого воїна залишился батьки та дружина, з якою він поєднав долю лише у жовтні.
У Камінь-Каширському районі оголосили триденну жалобу, з 27 по 29 грудня.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого. Вічна пам'ять Герою!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Чи буде світло в українців на Новий рік
Сьогодні, 17:44
Їхав у відпустку додому: у ДТП на Житомирщині загинув військовий з Волині Роман Кравчук
Сьогодні, 17:22
Яка зараз ситуація на кордоні із Білоруссю
Сьогодні, 16:39
Медіа