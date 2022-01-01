Яка зараз ситуація на кордоні із Білоруссю





Про це повідомляє Андрія Демченка під час брифінгу.



"Ситуація на цьому напрямку залишається контрольованою, але дещо напруженою, особливо в інформаційному полі. Звісно, Білорусь не припиняє підтримувати Росію у війні, надаючи їй територію, інфраструктуру та повітряний простір", - розповів Демченко.



За його словами, на території Білорусі підрозділи, як і раніше, знаходяться на посиленні кордону з нашою країною. Проте ні кількість, ні характер їх дій не змінюється, вони міняються на ротаційній основі.



"Крім цього, Білорусь та РФ постійно нагнітають ситуації, роблячи акцент на цьому напрямі. Це робиться шляхом демонстрації спільних заходів підготовки військових підрозділів. В тому числі маневрами з переміщення техніки, перевіркою бойової готовності сил РБ, а також продовженням нарощування угрупування так званої "Союзної держави", - зазначив Демченко.



Разом з тим, він наголосив, створення необхідного наступального угрупування, яке було б готове зараз здійснити вторгнення на територію України не відмічається.



"Наша головна задача - це оборона. Зробити сильною оборону на цьому напрямку, щоб не допустити вторгнення. Підрозділи ДПСУ та інші складові Сил оборони, які перебувають на посиленні кордону з Білоруссю готові до розвитку ситуації будь-якому варіанті", - каже Демченко.



Також спікер ДПСУ не виключив провокацій на кордоні з білоруською стороною.



"Україна розуміє, що по той бік кордону можуть намагатися створити якісь провокації, аби звинуватити надалі Україну", - підкреслив Демченко.



За його словами, будування фортифікаційних споруд та інші дії для укріплення рубежу тривають і надалі.



"Заходи відбуваються по всій протяжності кордону. Від Волині і до Чернігівської області. Бо ми розуміємо, що Росія всіляко намагається втягнути Білорусь у відкриту війну чи використати цей напрямок для повторного вторгнення в Україну", - додав Демченко.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ситуація на кордоні з Білоруссю залишається контрольованою, але напруженою. Втім, наразі не спостерігається ударного угрупування, яке могло б повторитися на північні області, як це було весною.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Державної прикордонної служби Українипід час брифінгу."Ситуація на цьому напрямку залишається контрольованою, але дещо напруженою, особливо в інформаційному полі. Звісно, Білорусь не припиняє підтримувати Росію у війні, надаючи їй територію, інфраструктуру та повітряний простір", - розповів Демченко.За його словами, на території Білорусі підрозділи, як і раніше, знаходяться на посиленні кордону з нашою країною. Проте ні кількість, ні характер їх дій не змінюється, вони міняються на ротаційній основі."Крім цього, Білорусь та РФ постійно нагнітають ситуації, роблячи акцент на цьому напрямі. Це робиться шляхом демонстрації спільних заходів підготовки військових підрозділів. В тому числі маневрами з переміщення техніки, перевіркою бойової готовності сил РБ, а також продовженням нарощування угрупування так званої "Союзної держави", - зазначив Демченко.Разом з тим, він наголосив, створення необхідного наступального угрупування, яке було б готове зараз здійснити вторгнення на територію України не відмічається."Наша головна задача - це оборона. Зробити сильною оборону на цьому напрямку, щоб не допустити вторгнення. Підрозділи ДПСУ та інші складові Сил оборони, які перебувають на посиленні кордону з Білоруссю готові до розвитку ситуації будь-якому варіанті", - каже Демченко.Також спікер ДПСУ не виключив провокацій на кордоні з білоруською стороною."Україна розуміє, що по той бік кордону можуть намагатися створити якісь провокації, аби звинуватити надалі Україну", - підкреслив Демченко.За його словами, будування фортифікаційних споруд та інші дії для укріплення рубежу тривають і надалі."Заходи відбуваються по всій протяжності кордону. Від Волині і до Чернігівської області. Бо ми розуміємо, що Росія всіляко намагається втягнути Білорусь у відкриту війну чи використати цей напрямок для повторного вторгнення в Україну", - додав Демченко.

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