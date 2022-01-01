У Луцьку виявиили «ялинкових злочинців»
Сьогодні, 15:37
У Луцьку екоінспектори виявили незаконний продаж новорічних ялинок.
Про це інформує Державна екологічна інспекція у Волинській області.
На порушників склали протокол за ч.1 ст.88-1 КУпАП, санкція якої передбачає накладення штрафу від 510 до 1 700 грмвень з можливою конфіскацією об’єктів. Матеріали справи передадуть до суду.
Також перевірки 26 грудня проводили у Ковелі та Ратному. Там порушень не виявили, та про всяк випадок провели інформаційно-роз’яснювальну роботу серед населення.
Держекоінспекція Волині нагадує, що підприємці, які здійснюють транспортування і продажу новорічних дерев, повинні мати при собі товарно-транспортну накладну, дозвіл на торгівлю з мокрою печаткою, а на кожного дерева повинний бути бирка зі штрих-кодом лісового господарства.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це інформує Державна екологічна інспекція у Волинській області.
На порушників склали протокол за ч.1 ст.88-1 КУпАП, санкція якої передбачає накладення штрафу від 510 до 1 700 грмвень з можливою конфіскацією об’єктів. Матеріали справи передадуть до суду.
Також перевірки 26 грудня проводили у Ковелі та Ратному. Там порушень не виявили, та про всяк випадок провели інформаційно-роз’яснювальну роботу серед населення.
Держекоінспекція Волині нагадує, що підприємці, які здійснюють транспортування і продажу новорічних дерев, повинні мати при собі товарно-транспортну накладну, дозвіл на торгівлю з мокрою печаткою, а на кожного дерева повинний бути бирка зі штрих-кодом лісового господарства.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Оприлюднили рейтинг Forbes найбагатших українців 2022 року
Сьогодні, 16:10
У Луцьку виявиили «ялинкових злочинців»
Сьогодні, 15:37
В Україну повернули тіла 42 полеглих захисників
Сьогодні, 15:03
Медіа