У Луцьку виявиили «ялинкових злочинців»

У Луцьку виявиили «ялинкових злочинців»
У Луцьку екоінспектори виявили незаконний продаж новорічних ялинок.

Про це інформує Державна екологічна інспекція у Волинській області.

На порушників склали протокол за ч.1 ст.88-1 КУпАП, санкція якої передбачає накладення штрафу від 510 до 1 700 грмвень з можливою конфіскацією об’єктів. Матеріали справи передадуть до суду.

Також перевірки 26 грудня проводили у Ковелі та Ратному. Там порушень не виявили, та про всяк випадок провели інформаційно-роз’яснювальну роботу серед населення.

Держекоінспекція Волині нагадує, що підприємці, які здійснюють транспортування і продажу новорічних дерев, повинні мати при собі товарно-транспортну накладну, дозвіл на торгівлю з мокрою печаткою, а на кожного дерева повинний бути бирка зі штрих-кодом лісового господарства.

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