У Луцьку виявиили «ялинкових злочинців»





Про це



На порушників склали протокол за ч.1 ст.88-1 КУпАП, санкція якої передбачає накладення штрафу від 510 до 1 700 грмвень з можливою конфіскацією об’єктів. Матеріали справи передадуть до суду.



Також перевірки 26 грудня проводили у Ковелі та Ратному. Там порушень не виявили, та про всяк випадок провели інформаційно-роз’яснювальну роботу серед населення.



Держекоінспекція Волині нагадує, що підприємці, які здійснюють транспортування і продажу новорічних дерев, повинні мати при собі товарно-транспортну накладну, дозвіл на торгівлю з мокрою печаткою, а на кожного дерева повинний бути бирка зі штрих-кодом лісового господарства.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку екоінспектори виявили незаконний продаж новорічних ялинок.Про це інформує Державна екологічна інспекція у Волинській області.На порушників склали протокол за ч.1 ст.88-1 КУпАП, санкція якої передбачає накладення штрафу від 510 до 1 700 грмвень з можливою конфіскацією об’єктів. Матеріали справи передадуть до суду.Також перевірки 26 грудня проводили у Ковелі та Ратному. Там порушень не виявили, та про всяк випадок провели інформаційно-роз’яснювальну роботу серед населення.Держекоінспекція Волині нагадує, що підприємці, які здійснюють транспортування і продажу новорічних дерев, повинні мати при собі товарно-транспортну накладну, дозвіл на торгівлю з мокрою печаткою, а на кожного дерева повинний бути бирка зі штрих-кодом лісового господарства.

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