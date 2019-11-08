В Україну повернули тіла 42 полеглих захисників





Про це



Загалом Уповноваженому зі зниклих безвісти від моменту його призначення вдалося повернути додому тіла 869 захисників.



«Щоденно не припиняється робота щодо обміну. Попри те, що процес перемовин складний та тривалий, намагаємося його пришвидшувати. Розуміємо кожну родину, яка чекає на повернення та вшанування оборонців. Повернемо усіх», – наголосив Уповноважений зі зниклих безвісти Олег Котенко.



Нагадуємо, працює гаряча лінія з питань зниклих безвісти: 0 800 339 247.



Також про зниклу людину можна повідомити особисто Уповноваженому за телефоном: (099) 792-01-26.



У вихідні надсилайте повідомлення у Viber та Telegram за номером: (095) 896-04-21.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 27 грудня, відбулася чергова передача тіл захигблих захисників України – доставили 42 загиблих.Про це повідомили на сайті Кабміну.Загалом Уповноваженому зі зниклих безвісти від моменту його призначення вдалося повернути додому тіла 869 захисників.«Щоденно не припиняється робота щодо обміну. Попри те, що процес перемовин складний та тривалий, намагаємося його пришвидшувати. Розуміємо кожну родину, яка чекає на повернення та вшанування оборонців. Повернемо усіх», – наголосив Уповноважений зі зниклих безвістиНагадуємо, працює гаряча лінія з питань зниклих безвісти: 0 800 339 247.Також про зниклу людину можна повідомити особисто Уповноваженому за телефоном: (099) 792-01-26.У вихідні надсилайте повідомлення у Viber та Telegram за номером: (095) 896-04-21.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію