У Луцьку створили Центр підтримки сімей військовополонених і зниклих безвісти бійців

При департаменті соціальної політики Луцької міської ради створили Центр підтримки сімей військовополонених і військовослужбовців, які вважаються зниклими безвісті, з метою надання правової та психологічної допомоги членам сімей військовополонених і військовослужбовців, які вважаються зниклими безвісти внаслідок збройної агресії проти України.Про це повідомили у пресслужбі мерії.До повноважень Центру підтримки належить:- надання консультаційних послуг;- надання консультацій з правових питань;- забезпечення складання заяв, скарг та інших документів правового характеру;- надання кваліфікованої психологічної допомоги фахівцем-психологом;- прийняття та розгляд документів, які надаються членами сімей військовополонених і військовослужбовців, які вважаються зниклими безвісти;- підготовка від імені міського голови проєктів запитів та звернень до відповідних структур та організацій;- співпраця з Уповноваженим з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, та Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини; з органами державної влади та міжнародними організаціями;- звернення до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових чи службових осіб, громадських об'єднань та міжнародних гуманітарних організацій із запитами (в т.ч. депутатськими) на отримання інформації, що може сприяти поверненню військовополонених чи розшуку військовослужбовців, які вважаються зниклими безвісти.Центр підтримки знаходиться за адресою: м. Луцьк, пр-т Волі, 4 а, контактний телефон (0332) 284 164, 284 168, 284 165.