Якою буде погода 31 грудня
Сьогодні, 14:15
31 грудня погода в Україні буде теплою та сухою.
За прогнозом Укргідрометцентру, в останній день 2022 року в Україні очікується суха погода без опадів, пише УНІАН.
"Температура вночі від 3° тепла до 3° морозу; вдень 2-8° тепла, у південних та західних областях 5-11°", - розказали в Укргідрометцентрі.
Сьогодні ж, за даними синоптиків, у більшості областей України очікуються дощі, на півночі та сході країни - з мокрим снігом. 28 грудня вночі у східних та південно-східних областях пройде невеликий мокрий сніг. 29 грудня в Україні буде без опадів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
За прогнозом Укргідрометцентру, в останній день 2022 року в Україні очікується суха погода без опадів, пише УНІАН.
"Температура вночі від 3° тепла до 3° морозу; вдень 2-8° тепла, у південних та західних областях 5-11°", - розказали в Укргідрометцентрі.
Сьогодні ж, за даними синоптиків, у більшості областей України очікуються дощі, на півночі та сході країни - з мокрим снігом. 28 грудня вночі у східних та південно-східних областях пройде невеликий мокрий сніг. 29 грудня в Україні буде без опадів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Донбасі загинув військовий з Волині Олексій Мельничук
Сьогодні, 14:50
У Луцьку створили Центр підтримки сімей військовополонених і зниклих безвісти бійців
Сьогодні, 14:25
Якою буде погода 31 грудня
Сьогодні, 14:15
Чи всі батареї ДБЖ однакові*
Сьогодні, 14:03
У ДТП на Житомирщині загинуло двоє волинян
Сьогодні, 14:00
Медіа