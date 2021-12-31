Якою буде погода 31 грудня





За прогнозом Укргідрометцентру, в останній день 2022 року в Україні очікується суха погода без опадів, пише



"Температура вночі від 3° тепла до 3° морозу; вдень 2-8° тепла, у південних та західних областях 5-11°", - розказали в Укргідрометцентрі.



Сьогодні ж, за даними синоптиків, у більшості областей України очікуються дощі, на півночі та сході країни - з мокрим снігом. 28 грудня вночі у східних та південно-східних областях пройде невеликий мокрий сніг. 29 грудня в Україні буде без опадів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 31 грудня погода в Україні буде теплою та сухою.За прогнозом Укргідрометцентру, в останній день 2022 року в Україні очікується суха погода без опадів, пише УНІАН "Температура вночі від 3° тепла до 3° морозу; вдень 2-8° тепла, у південних та західних областях 5-11°", - розказали в Укргідрометцентрі.Сьогодні ж, за даними синоптиків, у більшості областей України очікуються дощі, на півночі та сході країни - з мокрим снігом. 28 грудня вночі у східних та південно-східних областях пройде невеликий мокрий сніг. 29 грудня в Україні буде без опадів.

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