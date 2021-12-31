Якою буде погода 31 грудня

Якою буде погода 31 грудня
31 грудня погода в Україні буде теплою та сухою.

За прогнозом Укргідрометцентру, в останній день 2022 року в Україні очікується суха погода без опадів, пише УНІАН.

"Температура вночі від 3° тепла до 3° морозу; вдень 2-8° тепла, у південних та західних областях 5-11°", - розказали в Укргідрометцентрі.

Сьогодні ж, за даними синоптиків, у більшості областей України очікуються дощі, на півночі та сході країни - з мокрим снігом. 28 грудня вночі у східних та південно-східних областях пройде невеликий мокрий сніг. 29 грудня в Україні буде без опадів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: погода, Новий рік
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Журналіст відкрив спортзал у селищі за 6 кілометрів від Росії, аби врятувати газету від закриття
«Вгризлися у поліські піски». Як луцькі газетярі служать у війську
Про «знамениті плащі з Лукова», або Історія волонтерства однієї волинської громади
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Донбасі загинув військовий з Волині Олексій Мельничук
Сьогодні, 14:50
У Луцьку створили Центр підтримки сімей військовополонених і зниклих безвісти бійців
Сьогодні, 14:25
Якою буде погода 31 грудня
Сьогодні, 14:15
Чи всі батареї ДБЖ однакові*
Сьогодні, 14:03
У ДТП на Житомирщині загинуло двоє волинян
Сьогодні, 14:00
Схожі новини
Якою буде погода на Волині в новорічну ніч і перші дні 2022 року Якою буде погода на Волині в новорічну ніч і перші дні 2022 року
31 грудень, 2021, 11:21
Синоптики озвучили прогноз погоди на Новий рік Синоптики озвучили прогноз погоди на Новий рік
26 грудень, 2021, 07:33
Якої погоди на Новий рік очікувати на Волині Якої погоди на Новий рік очікувати на Волині
22 грудень, 2021, 11:35
Синоптики розповіли, якою буде погода на Новий рік Синоптики розповіли, якою буде погода на Новий рік
28 грудень, 2020, 07:19
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В Україну повернули тіла 42 полеглих захисників
Сьогодні, 15:03
 0
На Донбасі загинув військовий з Волині Олексій Мельничук
Сьогодні, 14:50
 0
У Луцьку створили Центр підтримки сімей військовополонених і зниклих безвісти бійців
Сьогодні, 14:25
 0
Якою буде погода 31 грудня
Сьогодні, 14:15
 0
Чи всі батареї ДБЖ однакові*
Сьогодні, 14:03
 0
Медіа
відео
1/8