На Донбасі загинув військовий з Волині Олексій Мельничук

На Донбасі загинув військовий з Волині Олексій Мельничук
Війна забрала життя ще одного захисника – Олексія Мельничука, 1995 року народження, жителя с. Павлівка, Володимирського району.

Про це повідомили на сторіці Павлівської ТГ.

Воїн загинув 26 грудня 2022 року в районі населеного пункту Торське Краматорського району Донецької області.

Інформацію щодо прибуття тіла і прощання повідомлять згодом.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого. Вічна пам’ять!

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Теги: Мельничук, Павлівка, захисник
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