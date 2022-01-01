На Донбасі загинув військовий з Волині Олексій Мельничук
Сьогодні, 14:50
Війна забрала життя ще одного захисника – Олексія Мельничука, 1995 року народження, жителя с. Павлівка, Володимирського району.
Про це повідомили на сторіці Павлівської ТГ.
Воїн загинув 26 грудня 2022 року в районі населеного пункту Торське Краматорського району Донецької області.
Інформацію щодо прибуття тіла і прощання повідомлять згодом.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого. Вічна пам’ять!
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Про це повідомили на сторіці Павлівської ТГ.
Воїн загинув 26 грудня 2022 року в районі населеного пункту Торське Краматорського району Донецької області.
Інформацію щодо прибуття тіла і прощання повідомлять згодом.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого. Вічна пам’ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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