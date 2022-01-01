На Донбасі загинув військовий з Волині Олексій Мельничук

Олексія Мельничука, 1995 року народження, жителя с. Павлівка, Володимирського району.



Про це



Воїн загинув 26 грудня 2022 року в районі населеного пункту Торське Краматорського району Донецької області.



Інформацію щодо прибуття тіла і прощання повідомлять згодом.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого. Вічна пам’ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Війна забрала життя ще одного захисника –, 1995 року народження, жителя с. Павлівка, Володимирського району.Про це повідомили на сторіці Павлівської ТГ.Воїн загинув 26 грудня 2022 року в районі населеного пункту Торське Краматорського району Донецької області.Інформацію щодо прибуття тіла і прощання повідомлять згодом.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію