Чи всі батареї ДБЖ однакові*





Батареї для ДБЖ

Всі джерела безперебійного живлення (інші назви — джерела резервного живлення, блоки безперебійного живлення,



Інший важливий параметр акумулятора — потужність. Вона визначається видом під’єднаного обладнання, його потужністю. Потужність батареї ДБЖ має на 20–30% перевищувати суму потужностей під’єднаних до неї електроприладів.



Види акумуляторних батарей

Батареї для UPS відрізняються не лише потужністю і ємністю, а й складом. Вони бувають:



• літій-залізо-фосфатні — новий вид батарей для ДБЖ, їх показники кращі, ніж у багатьох інших видів, але й ціна значно вища;

• лужні нікель-кадмієві — вирізняються високою ємністю, мають широкий діапазон робочої температури, через що підходять для використання у нестандартних кліматичних умовах;

• карбонові — характеризуються високим ресурсом, до 5000 циклів заряду-розряду (звичайні батареї мають у середньому 300–500 таких циклів), але чутливі до високого струму навантаження;

• свинцево-кислотні — найпоширеніші завдяки суттєвим робочим показникам та невисокій вартості порівняно з іншими видами.



АГМ та гелеві батареї для ДБЖ

Значна частина сучасних батарей для ДБЖ належать до одного з двох типів — AGM (Absorbent Glass Mat) або гелевих. Перші — це свинцево-кислотні герметичні батареї, у міжнародній класифікації позначаються як VRLA (англ. Valve Regulated Lead Acid, свинцево-кислотні з клапанним регулюванням). Герметичний корпус цих акумуляторів оснащений клапаном для випуску газу, коли внаслідок роботи зростає внутрішній тиск.



Загальні характеристики свинцево-кислотних батарей VRLA: не потребують обслуговування, здатні функціонувати в будь-якому положенні, не виділяють токсичних продуктів, вологостійкі, повільно розряджаються, чутливі до перезаряду та температури, що виходить за межі робочого діапазону (0–40 ⁰С).



Відмінності:



• Технології фіксації електроліту. У гелевих рідкий електроліт перетворюється на гель завдяки силіконовим добавкам, а в АГМ він вбирається в пористі скловолоконні пластини, звані матами.

• Переносність високого струму. АГМ нечутливі до високого струму, гелеві погано реагують на нього.

• Вимоги до зарядної напруги. АГМ можуть впоратись з недостатньо стабільною напругою, гель вимагає якісної напруги в мережі та не можете впоратись з короткими замиканнями.

• Чутливість до розряду. АГМ погано переносить глибокий розряд, краще не розряджати їх на понад 50–60%, 30% — критичний показник. Гелеві нечутливі до глибокого розряду та спокійно переносять його, майже до нульових значень.

• Циклічний ресурс. У гелевих батарей він становить 500–800 циклів заряду-розряду, в АГМ — 250–400, проте сучасні якісні моделі практично зрівнялися з гелевими за цим показником.



Щодо ціни, то це відносний показник. Вартість гелевих батарей вища, ніж АГМ за інших рівних показників, однак і термін їхньої служби довший. Водночас ті батареї АГМ, які за своїм ресурсом можна порівняти з гелевими, мають вищу вартість, ніж ті ж АГМ з низьким ресурсом, майже таку, як і гелеві.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Основним елементом джерела безперебійного живлення є акумулятор. Чи всі батареї для ДБЖ однакові або є відмінності, що кардинально змінюють функції? Батареї резервного живлення схожі, ця схожість визначається їхнім призначенням. Але є відмінності й часом досить суттєві.Всі джерела безперебійного живлення (інші назви — джерела резервного живлення, блоки безперебійного живлення, ББП , UPS) за призначенням можна умовно розділити на два типи: ті, які дають змогу безпечно вимкнути прилади, та ті, що беруть на себе живлення під’єднаної апаратури на тривалий час, поки відсутнє мережеве електропостачання. Перші дають лише 10–15 хвилин додаткового живлення, зазвичай цього цілком достатньо для збереження інформації та відключення апаратури. Другі мають працювати кілька годин. Така можливість визначається ємністю батареї. Що більша ємність акумулятора, то довше він здатний підтримувати автономний режим.Інший важливий параметр акумулятора — потужність. Вона визначається видом під’єднаного обладнання, його потужністю. Потужність батареї ДБЖ має на 20–30% перевищувати суму потужностей під’єднаних до неї електроприладів.Батареї для UPS відрізняються не лише потужністю і ємністю, а й складом. Вони бувають:• літій-залізо-фосфатні — новий вид батарей для ДБЖ, їх показники кращі, ніж у багатьох інших видів, але й ціна значно вища;• лужні нікель-кадмієві — вирізняються високою ємністю, мають широкий діапазон робочої температури, через що підходять для використання у нестандартних кліматичних умовах;• карбонові — характеризуються високим ресурсом, до 5000 циклів заряду-розряду (звичайні батареї мають у середньому 300–500 таких циклів), але чутливі до високого струму навантаження;• свинцево-кислотні — найпоширеніші завдяки суттєвим робочим показникам та невисокій вартості порівняно з іншими видами.Значна частина сучасних батарей для ДБЖ належать до одного з двох типів — AGM (Absorbent Glass Mat) або гелевих. Перші — це свинцево-кислотні герметичні батареї, у міжнародній класифікації позначаються як VRLA (англ. Valve Regulated Lead Acid, свинцево-кислотні з клапанним регулюванням). Герметичний корпус цих акумуляторів оснащений клапаном для випуску газу, коли внаслідок роботи зростає внутрішній тиск.Загальні характеристики свинцево-кислотних батарей VRLA: не потребують обслуговування, здатні функціонувати в будь-якому положенні, не виділяють токсичних продуктів, вологостійкі, повільно розряджаються, чутливі до перезаряду та температури, що виходить за межі робочого діапазону (0–40 ⁰С).Відмінності:• Технології фіксації електроліту. У гелевих рідкий електроліт перетворюється на гель завдяки силіконовим добавкам, а в АГМ він вбирається в пористі скловолоконні пластини, звані матами.• Переносність високого струму. АГМ нечутливі до високого струму, гелеві погано реагують на нього.• Вимоги до зарядної напруги. АГМ можуть впоратись з недостатньо стабільною напругою, гель вимагає якісної напруги в мережі та не можете впоратись з короткими замиканнями.• Чутливість до розряду. АГМ погано переносить глибокий розряд, краще не розряджати їх на понад 50–60%, 30% — критичний показник. Гелеві нечутливі до глибокого розряду та спокійно переносять його, майже до нульових значень.• Циклічний ресурс. У гелевих батарей він становить 500–800 циклів заряду-розряду, в АГМ — 250–400, проте сучасні якісні моделі практично зрівнялися з гелевими за цим показником.Щодо ціни, то це відносний показник. Вартість гелевих батарей вища, ніж АГМ за інших рівних показників, однак і термін їхньої служби довший. Водночас ті батареї АГМ, які за своїм ресурсом можна порівняти з гелевими, мають вищу вартість, ніж ті ж АГМ з низьким ресурсом, майже таку, як і гелеві.

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