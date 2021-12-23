Бореться на освітньому фронті: переможницю радіодиктанту з Волині вітали усією школою
Сьогодні, 10:00
Вчителька із села Комарове Ковельського району Галина Шура другий рік поспіль серед переможців Всеукраїнського радіодиктанту Національної єдності. До цього педагогиня на відмінно написала диктант у 2017-му році.
Про це пише Суспільне.
Галина Шура цього року увійшла в п'ятірку українців, які написали диктант з однією помилкою. З перемогою жінку вітали усією школою.
Своєю учителькою і її здобутками пишається, каже однофамілець Галини Серапіонівни, учень Іван Шура."Я був вражений і того, і цього року", – розповів школяр.
Зі слів директорки школи Валентини Осійчук, переможницею радіодиктанту пишається увесь колектив та батьки учнів.
Галина Шура каже: текст авторства Ірини Цілик "Твій дім" про втрачені українцями через війну оселі, її вразив: "Цей текст щемливий і коли писала, то наверталися сльози. Перший раз я почула слово креденс...у нас на Волині просто говорять "сервант" чи "буфет".
Єдина помилка, якої припустилася вчителька, – пунктуаційна. Попри це, каже жінка, не засмутилася, адже помилки – це досвід і стимул вдосконалюватися.
Село Комарове, де живе Галина Шура, неподалік кордону з Білоруссю. Коли почалася повномасштабна війна, жінка з сім'єю вирішила не виїздити. Каже: бореться на освітньому фронті. Учнів навчає любити рідну мову і йти до мети.
"Я вчу учнів, що ви своїми оцінками вбиваєте ворогів. Ми вчимося і будемо доводити ворогу, що ми розумний і миролюбивий народ", – додає педагогиня.
Торік, каже Галина Шура, єдина в Україні написала диктант бездоганно, а 2017-го зробила в тексті одну помилку. Говорить: радіодиктанти писатиме й надалі, а секрет грамотності у тому, що багато читає.
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Про це пише Суспільне.
Галина Шура цього року увійшла в п'ятірку українців, які написали диктант з однією помилкою. З перемогою жінку вітали усією школою.
Своєю учителькою і її здобутками пишається, каже однофамілець Галини Серапіонівни, учень Іван Шура."Я був вражений і того, і цього року", – розповів школяр.
Зі слів директорки школи Валентини Осійчук, переможницею радіодиктанту пишається увесь колектив та батьки учнів.
Галина Шура каже: текст авторства Ірини Цілик "Твій дім" про втрачені українцями через війну оселі, її вразив: "Цей текст щемливий і коли писала, то наверталися сльози. Перший раз я почула слово креденс...у нас на Волині просто говорять "сервант" чи "буфет".
Єдина помилка, якої припустилася вчителька, – пунктуаційна. Попри це, каже жінка, не засмутилася, адже помилки – це досвід і стимул вдосконалюватися.
Село Комарове, де живе Галина Шура, неподалік кордону з Білоруссю. Коли почалася повномасштабна війна, жінка з сім'єю вирішила не виїздити. Каже: бореться на освітньому фронті. Учнів навчає любити рідну мову і йти до мети.
"Я вчу учнів, що ви своїми оцінками вбиваєте ворогів. Ми вчимося і будемо доводити ворогу, що ми розумний і миролюбивий народ", – додає педагогиня.
Торік, каже Галина Шура, єдина в Україні написала диктант бездоганно, а 2017-го зробила в тексті одну помилку. Говорить: радіодиктанти писатиме й надалі, а секрет грамотності у тому, що багато читає.
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