Бореться на освітньому фронті: переможницю радіодиктанту з Волині вітали усією школою

Галина Шура



Про це пише



Галина Шура цього року увійшла в п'ятірку українців, які написали диктант з однією помилкою. З перемогою жінку вітали усією школою.



Своєю учителькою і її здобутками пишається, каже однофамілець Галини Серапіонівни, учень Іван Шура."Я був вражений і того, і цього року", – розповів школяр.



Зі слів директорки школи Валентини Осійчук, переможницею радіодиктанту пишається увесь колектив та батьки учнів.



Галина Шура каже: текст авторства Ірини Цілик "Твій дім" про втрачені українцями через війну оселі, її вразив: "Цей текст щемливий і коли писала, то наверталися сльози. Перший раз я почула слово креденс...у нас на Волині просто говорять "сервант" чи "буфет".



Єдина помилка, якої припустилася вчителька, – пунктуаційна. Попри це, каже жінка, не засмутилася, адже помилки – це досвід і стимул вдосконалюватися.



Село Комарове, де живе Галина Шура, неподалік кордону з Білоруссю. Коли почалася повномасштабна війна, жінка з сім'єю вирішила не виїздити. Каже: бореться на освітньому фронті. Учнів навчає любити рідну мову і йти до мети.



"Я вчу учнів, що ви своїми оцінками вбиваєте ворогів. Ми вчимося і будемо доводити ворогу, що ми розумний і миролюбивий народ", – додає педагогиня.



Торік, каже Галина Шура, єдина в Україні написала диктант бездоганно, а 2017-го зробила в тексті одну помилку. Говорить: радіодиктанти писатиме й надалі, а секрет грамотності у тому, що багато читає.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вчителька із села Комарове Ковельського району другий рік поспіль серед переможців Всеукраїнського радіодиктанту Національної єдності . До цього педагогиня на відмінно написала диктант у 2017-му році.Про це пише Суспільне Галина Шура цього року увійшла в п'ятірку українців, які написали диктант з однією помилкою. З перемогою жінку вітали усією школою.Своєю учителькою і її здобутками пишається, каже однофамілець Галини Серапіонівни, учень."Я був вражений і того, і цього року", – розповів школяр.Зі слів директорки школи, переможницею радіодиктанту пишається увесь колектив та батьки учнів.Галина Шура каже: текст авторства"Твій дім" про втрачені українцями через війну оселі, її вразив: "Цей текст щемливий і коли писала, то наверталися сльози. Перший раз я почула слово креденс...у нас на Волині просто говорять "сервант" чи "буфет".Єдина помилка, якої припустилася вчителька, – пунктуаційна. Попри це, каже жінка, не засмутилася, адже помилки – це досвід і стимул вдосконалюватися.Село Комарове, де живе Галина Шура, неподалік кордону з Білоруссю. Коли почалася повномасштабна війна, жінка з сім'єю вирішила не виїздити. Каже: бореться на освітньому фронті. Учнів навчає любити рідну мову і йти до мети."Я вчу учнів, що ви своїми оцінками вбиваєте ворогів. Ми вчимося і будемо доводити ворогу, що ми розумний і миролюбивий народ", – додає педагогиня.Торік, каже Галина Шура, єдина в Україні написала диктант бездоганно, а 2017-го зробила в тексті одну помилку. Говорить: радіодиктанти писатиме й надалі, а секрет грамотності у тому, що багато читає.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію