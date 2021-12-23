Бореться на освітньому фронті: переможницю радіодиктанту з Волині вітали усією школою

Бореться на освітньому фронті: переможницю радіодиктанту з Волині вітали усією школою
Вчителька із села Комарове Ковельського району Галина Шура другий рік поспіль серед переможців Всеукраїнського радіодиктанту Національної єдності. До цього педагогиня на відмінно написала диктант у 2017-му році.

Про це пише Суспільне.

Галина Шура цього року увійшла в п'ятірку українців, які написали диктант з однією помилкою. З перемогою жінку вітали усією школою.

Своєю учителькою і її здобутками пишається, каже однофамілець Галини Серапіонівни, учень Іван Шура."Я був вражений і того, і цього року", – розповів школяр.
Бореться на освітньому фронті: переможницю радіодиктанту з Волині вітали усією школою

Зі слів директорки школи Валентини Осійчук, переможницею радіодиктанту пишається увесь колектив та батьки учнів.

Галина Шура каже: текст авторства Ірини Цілик "Твій дім" про втрачені українцями через війну оселі, її вразив: "Цей текст щемливий і коли писала, то наверталися сльози. Перший раз я почула слово креденс...у нас на Волині просто говорять "сервант" чи "буфет".

Єдина помилка, якої припустилася вчителька, – пунктуаційна. Попри це, каже жінка, не засмутилася, адже помилки – це досвід і стимул вдосконалюватися.

Село Комарове, де живе Галина Шура, неподалік кордону з Білоруссю. Коли почалася повномасштабна війна, жінка з сім'єю вирішила не виїздити. Каже: бореться на освітньому фронті. Учнів навчає любити рідну мову і йти до мети.
Бореться на освітньому фронті: переможницю радіодиктанту з Волині вітали усією школою

"Я вчу учнів, що ви своїми оцінками вбиваєте ворогів. Ми вчимося і будемо доводити ворогу, що ми розумний і миролюбивий народ", – додає педагогиня.

Торік, каже Галина Шура, єдина в Україні написала диктант бездоганно, а 2017-го зробила в тексті одну помилку. Говорить: радіодиктанти писатиме й надалі, а секрет грамотності у тому, що багато читає.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Радіодиктант національної єдності, Волинь, переможниця
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Журналіст відкрив спортзал у селищі за 6 кілометрів від Росії, аби врятувати газету від закриття
«Вгризлися у поліські піски». Як луцькі газетярі служать у війську
Про «знамениті плащі з Лукова», або Історія волонтерства однієї волинської громади
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
УПЦ МП відмовилася змінювати назву
Сьогодні, 10:45
Комендантська година у новорічну ніч: у Луцькій громаді заборонили святкування корпоративів та використання піротехніки
Сьогодні, 10:20
Бореться на освітньому фронті: переможницю радіодиктанту з Волині вітали усією школою
Сьогодні, 10:00
Росія обстрілює Харків, – ОВА
Сьогодні, 09:36
У Білорусі трьох «рейкових партизанів» засудили до понад 20 років ув'язнення
Сьогодні, 09:20
Схожі новини
Вчительці з Волині, яка стала переможницею Радіодиктанту національної єдності, подарували ноутбук Вчительці з Волині, яка стала переможницею Радіодиктанту національної єдності, подарували ноутбук
23 грудень, 2021, 17:35
«Перевіряю себе щороку»: вчителька з Волині про перемогу в радіодиктанті-2021.ВІДЕО «Перевіряю себе щороку»: вчителька з Волині про перемогу в радіодиктанті-2021.ВІДЕО
10 грудень, 2021, 10:27
Де на Волині завтра, 28 грудня, не буде світла. ГРАФІКИ ВІДКЛЮЧЕНЬ Де на Волині завтра, 28 грудня, не буде світла. ГРАФІКИ ВІДКЛЮЧЕНЬ
27 грудень, 22:45
Стало відомо імена ще двох військових з Волині, які загинули у ДТП на Житомирщині. ФОТО Стало відомо імена ще двох військових з Волині, які загинули у ДТП на Житомирщині. ФОТО
27 грудень, 19:22
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
УПЦ МП відмовилася змінювати назву
Сьогодні, 10:45
 0
Комендантська година у новорічну ніч: у Луцькій громаді заборонили святкування корпоративів та використання піротехніки
Сьогодні, 10:20
 0
Бореться на освітньому фронті: переможницю радіодиктанту з Волині вітали усією школою
Сьогодні, 10:00
 0
Росія обстрілює Харків, – ОВА
Сьогодні, 09:36
 0
У Білорусі трьох «рейкових партизанів» засудили до понад 20 років ув'язнення
Сьогодні, 09:20
 0
Медіа
відео
1/8