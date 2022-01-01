Росія обстрілює Харків, – ОВА

Росія обстрілює Харків, – ОВА
Уранці 28 грудня армія окупантів завдала удару по Харкову.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

"Харків під обстрілом. Прошу всіх перебувати в укриттях і дотримуватися безпекових правил", – закликав він.

Голова ОВА Олег Синєгубов зазначив, що удару росіяни завдали по Слобідському району, даних про постраждалих немає. Інформація уточнюється.

Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко уточнив, що на місце виїхали підрозділи ДСНС.

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Теги: Росія, Україна, війна
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