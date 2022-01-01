Росія обстрілює Харків, – ОВА





Про це Ігор Терехов.



"Харків під обстрілом. Прошу всіх перебувати в укриттях і дотримуватися безпекових правил", – закликав він.



Голова ОВА Олег Синєгубов



Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко уточнив, що на місце виїхали підрозділи ДСНС.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Уранці 28 грудня армія окупантів завдала удару по Харкову.Про це повідомив мер міста"Харків під обстрілом. Прошу всіх перебувати в укриттях і дотримуватися безпекових правил", – закликав він.Голова ОВА зазначив , що удару росіяни завдали по Слобідському району, даних про постраждалих немає. Інформація уточнюється.Заступник керівника Офісу президентауточнив, що на місце виїхали підрозділи ДСНС.

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