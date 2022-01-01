Окупанти примусово надають дітям громадянство РФ на Луганщині, – ОВА





Про це



"У Кремлі поспішають примусово паспортизувати жителів окупованої Луганщини. Те, що вони не вважали за потрібне робити протягом восьми років, намагаються встигнути за кілька місяців, аби вселити в людей зневіру до Україні і, водночас, посилити власну пропаганду", - йдеться в повідомленні.



Так, вже навіть набув чинності порядок подання заяви про визнання дитини, що мешкає на окупованій території та не досягла віку 14 років, громадянином РФ.



Як повідомляє ОВА, для цього одному з батьків обов’язково потрібно мати паспорт РФ. Звісно, можна його і не отримувати та одразу підпасти під скорочення на роботі або під відмову у соціальних виплатах. Часу на роздуми окупанти не залишають.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Луганщині почали примусовий процес отримання дітьми громадянства РФ, окупанти збільшили кількість патрулів для пошуку дезертирів, жителі Сєвєродонецька та Лисичанська масово скаржаться на мародерство «комунальників» в їхніх домівках.Про це повідомили у Луганській обласній військовій адміністрації."У Кремлі поспішають примусово паспортизувати жителів окупованої Луганщини. Те, що вони не вважали за потрібне робити протягом восьми років, намагаються встигнути за кілька місяців, аби вселити в людей зневіру до Україні і, водночас, посилити власну пропаганду", - йдеться в повідомленні.Так, вже навіть набув чинності порядок подання заяви про визнання дитини, що мешкає на окупованій території та не досягла віку 14 років, громадянином РФ.Як повідомляє ОВА, для цього одному з батьків обов’язково потрібно мати паспорт РФ. Звісно, можна його і не отримувати та одразу підпасти під скорочення на роботі або під відмову у соціальних виплатах. Часу на роздуми окупанти не залишають.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію