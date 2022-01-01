Курс валют у Луцьку 28 грудня
Сьогодні, 09:04
28 грудня готівковий курс долара становить 40.40, продають його за 40.60.
Про це повідомляє Мінфін.
Євро купують за 42.39, а продають за – 42.60.
Щодо польського злотого, то його купують за 9.05, а продають за 9,18.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє Мінфін.
Євро купують за 42.39, а продають за – 42.60.
Щодо польського злотого, то його купують за 9.05, а продають за 9,18.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Курс валют у Луцьку 28 грудня
Сьогодні, 09:04
ЗСУ відбили ворожі атаки біля 15 населених пунктів, – Генштаб
Сьогодні, 08:59
У Луцькому пологовому будинку з 24 лютого народилося більше тисячі малюків: п'ятеро – в укритті
Сьогодні, 08:18
Медіа