Курс валют у Луцьку 28 грудня





Про це повідомляє



Євро купують за 42.39, а продають за – 42.60.



Щодо польського злотого, то його купують за 9.05, а продають за 9,18.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 28 грудня готівковий курс долара становить 40.40, продають його за 40.60.Про це повідомляє Мінфін Євро купують за 42.39, а продають за – 42.60.Щодо польського злотого, то його купують за 9.05, а продають за 9,18.

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