У Луцькому пологовому будинку з 24 лютого народилося більше тисячі малюків: п'ятеро – в укритті





Про це розповів Сергій Сябрук.



Суспільне побувало 27 грудня в пологовому будинку, аби дізнатися, як нині працює медичний заклад та як облаштували укриття для зручності пацієнток та лікарів.



Цього дня в області й Луцьку по обіді прозвучав сигнал повітряної тривоги, яка тривала майже дві години. Працівники, породіллі та відвідувачі Луцького клінічного пологового перебували в укритті.



Як розповіла меддиректорка Галина Бондарук, в укритті є запас технічної та питної води, генератор для освітлення, аварійні ліхтарі, а також усе необхідне для перебування пацієнтів упродовж тривалого часу.



"Розділені кімнати для вагітних, для породіль, є операційна. Медикаменти необхідні для кожного пацієнта тут є, усі знають де", – зазначила лікарка.



У сім'ї Кидибів 27 грудня народився син. Поки мама відходить після операції, тато з новонародженим спустився в укриття. Зі слів Олександра Кидиби, в приміщенні тепло, умови добрі.



"На роботі так само усі мають іти в укриття ховатися, так само й тут: всі спустилися, оперативно. 4.200 кг хлопчик, спить, він наївся, добре, що не кричить", – каже лучанин.



Для пацієнтів, які потребують медичної допомоги, лікування триває і під час тривоги. Заступниця директора з неонатології Олена Курак говорить: в укритті пристосували для цього все необхідне.



"Є дихальний апарат, інкубатори для тепла дітей, концентратори кисню при потребі, так, складніше, але процес не зупиняється", – додала медикиня.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцькому пологовому будинку за час повномасштабної війни з'явилися на світ 1 125 дітей, із них п’ятеро малюків народилися в укритті.Про це розповів Суспільному директор медзакладуСуспільне побувало 27 грудня в пологовому будинку, аби дізнатися, як нині працює медичний заклад та як облаштували укриття для зручності пацієнток та лікарів.Цього дня в області й Луцьку по обіді прозвучав сигнал повітряної тривоги, яка тривала майже дві години. Працівники, породіллі та відвідувачі Луцького клінічного пологового перебували в укритті.Як розповіла меддиректорка, в укритті є запас технічної та питної води, генератор для освітлення, аварійні ліхтарі, а також усе необхідне для перебування пацієнтів упродовж тривалого часу."Розділені кімнати для вагітних, для породіль, є операційна. Медикаменти необхідні для кожного пацієнта тут є, усі знають де", – зазначила лікарка.У сім'ї Кидибів 27 грудня народився син. Поки мама відходить після операції, тато з новонародженим спустився в укриття. Зі слів, в приміщенні тепло, умови добрі."На роботі так само усі мають іти в укриття ховатися, так само й тут: всі спустилися, оперативно. 4.200 кг хлопчик, спить, він наївся, добре, що не кричить", – каже лучанин.Для пацієнтів, які потребують медичної допомоги, лікування триває і під час тривоги. Заступниця директора з неонатологіїговорить: в укритті пристосували для цього все необхідне."Є дихальний апарат, інкубатори для тепла дітей, концентратори кисню при потребі, так, складніше, але процес не зупиняється", – додала медикиня.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію