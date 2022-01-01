У Луцькому пологовому будинку з 24 лютого народилося більше тисячі малюків: п'ятеро – в укритті
Сьогодні, 08:18
У Луцькому пологовому будинку за час повномасштабної війни з'явилися на світ 1 125 дітей, із них п’ятеро малюків народилися в укритті.
Про це розповів Суспільному директор медзакладу Сергій Сябрук.
Суспільне побувало 27 грудня в пологовому будинку, аби дізнатися, як нині працює медичний заклад та як облаштували укриття для зручності пацієнток та лікарів.
Цього дня в області й Луцьку по обіді прозвучав сигнал повітряної тривоги, яка тривала майже дві години. Працівники, породіллі та відвідувачі Луцького клінічного пологового перебували в укритті.
Як розповіла меддиректорка Галина Бондарук, в укритті є запас технічної та питної води, генератор для освітлення, аварійні ліхтарі, а також усе необхідне для перебування пацієнтів упродовж тривалого часу.
"Розділені кімнати для вагітних, для породіль, є операційна. Медикаменти необхідні для кожного пацієнта тут є, усі знають де", – зазначила лікарка.
У сім'ї Кидибів 27 грудня народився син. Поки мама відходить після операції, тато з новонародженим спустився в укриття. Зі слів Олександра Кидиби, в приміщенні тепло, умови добрі.
"На роботі так само усі мають іти в укриття ховатися, так само й тут: всі спустилися, оперативно. 4.200 кг хлопчик, спить, він наївся, добре, що не кричить", – каже лучанин.
Для пацієнтів, які потребують медичної допомоги, лікування триває і під час тривоги. Заступниця директора з неонатології Олена Курак говорить: в укритті пристосували для цього все необхідне.
"Є дихальний апарат, інкубатори для тепла дітей, концентратори кисню при потребі, так, складніше, але процес не зупиняється", – додала медикиня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це розповів Суспільному директор медзакладу Сергій Сябрук.
Суспільне побувало 27 грудня в пологовому будинку, аби дізнатися, як нині працює медичний заклад та як облаштували укриття для зручності пацієнток та лікарів.
Цього дня в області й Луцьку по обіді прозвучав сигнал повітряної тривоги, яка тривала майже дві години. Працівники, породіллі та відвідувачі Луцького клінічного пологового перебували в укритті.
Як розповіла меддиректорка Галина Бондарук, в укритті є запас технічної та питної води, генератор для освітлення, аварійні ліхтарі, а також усе необхідне для перебування пацієнтів упродовж тривалого часу.
"Розділені кімнати для вагітних, для породіль, є операційна. Медикаменти необхідні для кожного пацієнта тут є, усі знають де", – зазначила лікарка.
У сім'ї Кидибів 27 грудня народився син. Поки мама відходить після операції, тато з новонародженим спустився в укриття. Зі слів Олександра Кидиби, в приміщенні тепло, умови добрі.
"На роботі так само усі мають іти в укриття ховатися, так само й тут: всі спустилися, оперативно. 4.200 кг хлопчик, спить, він наївся, добре, що не кричить", – каже лучанин.
Для пацієнтів, які потребують медичної допомоги, лікування триває і під час тривоги. Заступниця директора з неонатології Олена Курак говорить: в укритті пристосували для цього все необхідне.
"Є дихальний апарат, інкубатори для тепла дітей, концентратори кисню при потребі, так, складніше, але процес не зупиняється", – додала медикиня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Курс валют у Луцьку 28 грудня
Сьогодні, 09:04
ЗСУ відбили ворожі атаки біля 15 населених пунктів, – Генштаб
Сьогодні, 08:59
У Луцькому пологовому будинку з 24 лютого народилося більше тисячі малюків: п'ятеро – в укритті
Сьогодні, 08:18
Вибір дерматокосметики для проблемної шкіри: особливості*
Сьогодні, 07:30
У луцьких будинках перевіряли газове обладнання
Сьогодні, 05:25
Медіа