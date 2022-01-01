У Луцькому пологовому будинку з 24 лютого народилося більше тисячі малюків: п'ятеро – в укритті

У Луцькому пологовому будинку з 24 лютого народилося більше тисячі малюків: п'ятеро – в укритті
У Луцькому пологовому будинку за час повномасштабної війни з'явилися на світ 1 125 дітей, із них п’ятеро малюків народилися в укритті.

Про це розповів Суспільному директор медзакладу Сергій Сябрук.

Суспільне побувало 27 грудня в пологовому будинку, аби дізнатися, як нині працює медичний заклад та як облаштували укриття для зручності пацієнток та лікарів.

Цього дня в області й Луцьку по обіді прозвучав сигнал повітряної тривоги, яка тривала майже дві години. Працівники, породіллі та відвідувачі Луцького клінічного пологового перебували в укритті.

Як розповіла меддиректорка Галина Бондарук, в укритті є запас технічної та питної води, генератор для освітлення, аварійні ліхтарі, а також усе необхідне для перебування пацієнтів упродовж тривалого часу.

"Розділені кімнати для вагітних, для породіль, є операційна. Медикаменти необхідні для кожного пацієнта тут є, усі знають де", – зазначила лікарка.

У сім'ї Кидибів 27 грудня народився син. Поки мама відходить після операції, тато з новонародженим спустився в укриття. Зі слів Олександра Кидиби, в приміщенні тепло, умови добрі.
У Луцькому пологовому будинку з 24 лютого народилося більше тисячі малюків: п'ятеро – в укритті

"На роботі так само усі мають іти в укриття ховатися, так само й тут: всі спустилися, оперативно. 4.200 кг хлопчик, спить, він наївся, добре, що не кричить", – каже лучанин.

Для пацієнтів, які потребують медичної допомоги, лікування триває і під час тривоги. Заступниця директора з неонатології Олена Курак говорить: в укритті пристосували для цього все необхідне.
У Луцькому пологовому будинку з 24 лютого народилося більше тисячі малюків: п'ятеро – в укритті

"Є дихальний апарат, інкубатори для тепла дітей, концентратори кисню при потребі, так, складніше, але процес не зупиняється", – додала медикиня.

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Теги: Луцьк, пологовий, укриття
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