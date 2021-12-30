У луцьких будинках перевіряли газове обладнання





Про це розповіла Раїса Кушнір.



"Я дуже звертаю увагу, де б трошки було почути запах газу. Одразу телефоную або на 104, або безпосередньо головному майстрові. Якщо тільки є, то одразу включаються ці сигналізатори і теж дають нам сповіщення", – каже жінка.



Зі слів слюсаря "Волиньгазу" Сергій Волкотруба, який оглянув газове обладнання у багатоповерхівці, якщо котли-колонки не мають ушкоджень, то чадного газу у квартирі не може бути.



"Це котел-колонка парапетного типу. Він не пов’язаний з квартирою, тобто він забирає з вулиці повітря і продукти згоряння викидає на вулицю", – сказав майстер.



Більше уваги щодо безпеки потребує газове обладнання у старих багатоквартирних будинках, де встановлені колонки для підігріву води та відвід продуктів згоряння відбувається у димар, – розповів слюсар групи припинення та відновлення газопостачання Сергій Волкотруб.



"Під час роботи колонки потрібно контролювати наявність чадного газу в повітрі, тому що коли колонка запалиться, можливо тяга й буде, але під час роботи може зникнути. Можуть бути різні випадки, може впасти ворона чи цеглина, особливо зимою, коли пташки люблять погрітися на вентканалах і на димових", – додав слюсар.



Майстер каже: в таких будинках під час роботи приладу обов’язково має бути відкрите вікно, а біля колонки має бути встановлений сигналізатор загазованості. Якщо закрите вікно, то притоку повітря може бути недостатньо, говорить Сергій Волкотруб, і може виникнути зворотня тяга.



Про отруєння чадним газом може сигналізувати погіршення самопочуття, – говорить інструкторка з користування газовими приладами Ганна Пантюшко.



"Людина, якщо відчуває нудоту, недомагання, хочеться спати, мерехтіння в очах, хронічна втома – обов’язково треба перевірити, чи є приток повітря у приміщенні. Перевірити тягу: чи є тяга в комині, в димоході", – сказала жінка.



З її слів, у помешканнях, де встановлені газові прилади з відводом у димар, заборонено встановлювати електровитяжки.



"Якщо працює прилад, чад іде в комин і тут же буде працювати електровитяжка. Електровитяжка забирає неприємні запахи і паралельно викидає у вентиляцію. Витяжка може забрати чад, який іде в комин, у зворотньому напрямку", – додала фахівчиня.



Як розповів начальник аварійно-диспетчерської служби АТ "Волиньгаз" Валентин Киричук, з початку року на екстрений номер служби газу надійшло майже 10 тисяч викликів, з них 2,5 тисячі – в період опалювального сезону.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку газовики перевіряли обладнання у багатоквартирних будинках. В одному з будинків у кожному під'їзді задля безпеки попередньо встановили сигналізатори загазованості.Про це розповіла Суспільному голова ОСББ"Я дуже звертаю увагу, де б трошки було почути запах газу. Одразу телефоную або на 104, або безпосередньо головному майстрові. Якщо тільки є, то одразу включаються ці сигналізатори і теж дають нам сповіщення", – каже жінка.Зі слів слюсаря "Волиньгазу", який оглянув газове обладнання у багатоповерхівці, якщо котли-колонки не мають ушкоджень, то чадного газу у квартирі не може бути."Це котел-колонка парапетного типу. Він не пов’язаний з квартирою, тобто він забирає з вулиці повітря і продукти згоряння викидає на вулицю", – сказав майстер.Більше уваги щодо безпеки потребує газове обладнання у старих багатоквартирних будинках, де встановлені колонки для підігріву води та відвід продуктів згоряння відбувається у димар, – розповів слюсар групи припинення та відновлення газопостачання Сергій Волкотруб."Під час роботи колонки потрібно контролювати наявність чадного газу в повітрі, тому що коли колонка запалиться, можливо тяга й буде, але під час роботи може зникнути. Можуть бути різні випадки, може впасти ворона чи цеглина, особливо зимою, коли пташки люблять погрітися на вентканалах і на димових", – додав слюсар.Майстер каже: в таких будинках під час роботи приладу обов’язково має бути відкрите вікно, а біля колонки має бути встановлений сигналізатор загазованості. Якщо закрите вікно, то притоку повітря може бути недостатньо, говорить Сергій Волкотруб, і може виникнути зворотня тяга.Про отруєння чадним газом може сигналізувати погіршення самопочуття, – говорить інструкторка з користування газовими приладами"Людина, якщо відчуває нудоту, недомагання, хочеться спати, мерехтіння в очах, хронічна втома – обов’язково треба перевірити, чи є приток повітря у приміщенні. Перевірити тягу: чи є тяга в комині, в димоході", – сказала жінка.З її слів, у помешканнях, де встановлені газові прилади з відводом у димар, заборонено встановлювати електровитяжки."Якщо працює прилад, чад іде в комин і тут же буде працювати електровитяжка. Електровитяжка забирає неприємні запахи і паралельно викидає у вентиляцію. Витяжка може забрати чад, який іде в комин, у зворотньому напрямку", – додала фахівчиня.Як розповів начальник аварійно-диспетчерської служби АТ "Волиньгаз" Валентин Киричук, з початку року на екстрений номер служби газу надійшло майже 10 тисяч викликів, з них 2,5 тисячі – в період опалювального сезону.

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