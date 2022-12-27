«Не маєте відношення до РФ, то офіційно відхрестіться», – Данілов до УПЦ МП
Сьогодні, 02:34
Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов закликав Українську православну церкву (МП) визнати свою приналежність до Московського патріархату, а російського диктатора Володимира Путіна - "сатаною".
Про це сказав Данілов в ефірі телемарафону, пише Українська правда.
"Наше суспільство після 24 лютого вимагає справедливості. І якщо ви ховаєте приналежність до Московського патріархату, до зв'язків з людьми, які моляться на території Росії за те, щоб нас вбивали російські солдати, більш того благословляють на вбивство, то як ви можете тоді взагалі дивитися в очі (українцям - ред.)?
Мені було дивно слухати там один діяч виступав з бородою (митрополит Павло - ред.) і він розповідав, що звертався до президента.
Так, послухайте, ви до совісті спочатку своєї зверніться. Нащо ви приховуєте свою назву? Це ж несправедливо, люди мають знати, куди вони ходять...
Не маєте відношення до РФ, то офіційно відхрестіться, скажіть, що Путін - Сатана. Сатана - той, що ще там у них ходить Кирил. Називайте речі своїми іменами і тоді буде по справедливості", - йдеться в повідомленні.
Данілова здивувало звернення намісника Києво-Печерської лаври митрополита Павла до президента Володимира Зеленського з проханням не забирати в УПЦ МП храми на території лаври, які вона орендує.
Нагадаємо, що Конституційний суд схвалив закон про перейменування УПЦ Московського патріархату.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це сказав Данілов в ефірі телемарафону, пише Українська правда.
"Наше суспільство після 24 лютого вимагає справедливості. І якщо ви ховаєте приналежність до Московського патріархату, до зв'язків з людьми, які моляться на території Росії за те, щоб нас вбивали російські солдати, більш того благословляють на вбивство, то як ви можете тоді взагалі дивитися в очі (українцям - ред.)?
Мені було дивно слухати там один діяч виступав з бородою (митрополит Павло - ред.) і він розповідав, що звертався до президента.
Так, послухайте, ви до совісті спочатку своєї зверніться. Нащо ви приховуєте свою назву? Це ж несправедливо, люди мають знати, куди вони ходять...
Не маєте відношення до РФ, то офіційно відхрестіться, скажіть, що Путін - Сатана. Сатана - той, що ще там у них ходить Кирил. Називайте речі своїми іменами і тоді буде по справедливості", - йдеться в повідомленні.
Данілова здивувало звернення намісника Києво-Печерської лаври митрополита Павла до президента Володимира Зеленського з проханням не забирати в УПЦ МП храми на території лаври, які вона орендує.
Нагадаємо, що Конституційний суд схвалив закон про перейменування УПЦ Московського патріархату.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
«Не маєте відношення до РФ, то офіційно відхрестіться», – Данілов до УПЦ МП
Сьогодні, 02:34
Вибухи на аеродромах Росії можуть ускладнити її удари по енергосистемі України, - NYT
Сьогодні, 01:02
28 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Про світло на Новий рік і парк атракціонів у Луцьку: добрі новини від ВолиньPost за 27 грудня
27 грудень, 23:16
Де на Волині завтра, 28 грудня, не буде світла. ГРАФІКИ ВІДКЛЮЧЕНЬ
27 грудень, 22:45
Медіа