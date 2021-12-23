«Забракло однієї крапки»: вчителька з Волині другий рік поспіль – серед переможців Радіодиктанту

Галина Шура другий рік поспіль опиняється серед переможців Всеукраїнського радіодиктанту Національної єдності.



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Результати радіодиктанту 2022 26 грудня оголосили під час прямого ефіру на "Українському радіо". Абсолютного переможця цього року немає. П'ятеро українців написали диктант усього з однією помилкою. Серед них – волинянка Галина Шура.



Як телефоном розповіла вчителька Суспільному, прямий ефір чекала і слухала онлайн. Каже: єдину помилку, яку допустила у тексті "Твій дім", побачила ще до оголошення результатів.



"В останньому абзаці – вигук "Я вдома!", там знак оклику, лапки закриті. Речення закінчене і має бути крапка, а я її загубила. На чернетці та крапка була, а уже при переписуванні – без крапки. Це пунктуаційна помилка", – говорить Галина Шура.



Зі слів педагогині, її дуже вразив текст цьогорічного радіодиктанту. Додає: випробовуватиме свої знання української і наступного року. Раніше, 2017-го року, волинянка здобула диплом за бездоганне написання радіодиктанту.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вчителька із села Комарове Ковельського районудругий рік поспіль опиняється серед переможців Всеукраїнського радіодиктанту Національної єдності.Про це пише Суспільне Результати радіодиктанту 2022 26 грудня оголосили під час прямого ефіру на "Українському радіо". Абсолютного переможця цього року немає. П'ятеро українців написали диктант усього з однією помилкою. Серед них – волинянка Галина Шура.Як телефоном розповіла вчителька Суспільному, прямий ефір чекала і слухала онлайн. Каже: єдину помилку, яку допустила у тексті "Твій дім", побачила ще до оголошення результатів."В останньому абзаці – вигук "Я вдома!", там знак оклику, лапки закриті. Речення закінчене і має бути крапка, а я її загубила. На чернетці та крапка була, а уже при переписуванні – без крапки. Це пунктуаційна помилка", – говорить Галина Шура.Зі слів педагогині, її дуже вразив текст цьогорічного радіодиктанту. Додає: випробовуватиме свої знання української і наступного року. Раніше, 2017-го року, волинянка здобула диплом за бездоганне написання радіодиктанту.

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