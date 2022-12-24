На Донеччині загинув Герой з Луцька Олександр Кравчук

Олександр Кравчук.



Про це Ігор Поліщук.



Лучанин Кравчук Олександр Дмитрович, 26.10.1982 року народження, призваний на військову службу по мобілізації до складу військової частини на посаду водія 2 механізованого взводу 9 механізованої роти 3 механізованого батальйону.



Солдат Кравчук Олександр Дмитрович загинув 24.12.2022 в результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Опитне Донецької області.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У війні з російськими окупантами загинув лучанинПро це повідомив Луцький міський головаЛучанин Кравчук Олександр Дмитрович, 26.10.1982 року народження, призваний на військову службу по мобілізації до складу військової частини на посаду водія 2 механізованого взводу 9 механізованої роти 3 механізованого батальйону.Солдат Кравчук Олександр Дмитрович загинув 24.12.2022 в результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Опитне Донецької області.

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