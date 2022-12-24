На Донеччині загинув Герой з Луцька Олександр Кравчук

На Донеччині загинув Герой з Луцька Олександр Кравчук
У війні з російськими окупантами загинув лучанин Олександр Кравчук.

Про це повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.

Лучанин Кравчук Олександр Дмитрович, 26.10.1982 року народження, призваний на військову службу по мобілізації до складу військової частини на посаду водія 2 механізованого взводу 9 механізованої роти 3 механізованого батальйону.

Солдат Кравчук Олександр Дмитрович загинув 24.12.2022 в результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Опитне Донецької області.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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