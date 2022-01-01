Через відключення світла сьогодні у Луцьку курсують не всі тролейбуси

У зв’язку із відключенням електроенергії сьогодні, 26 грудня, до 18-00 години перевезення пасажирів будуть здійснювати 25 тролейбусів.Про це повідомили у Луцькій міській раді.- Тролейбуси по маршруту рухатимуться (ЛПЗ — Гнідавська — Волі — Рівненська — Відродження розворот біля ТЦ “Глобус”).— Тролейбуси по маршруту рухатимуться (ЛПЗ — Гнідавська — Волі — Рівненська — Відродження розворот біля ТЦ “Глобус”).- буде курсувати без змін.— 2 тролейбуси, рух по маршруту без змін.— 1 тролейбус, рух по маршруту без змін.- тролейбуси будуть курсувати до Залізничного вокзалу (Дубнівська — Волі — Винниченка — Грушевського — Залізничний вокзал і у зворотному напрямку)- 3 тролейбуси будуть курсувати з вулиці Володимирської до зупинки “Драмтеатр” і у зворотному напрямку.Виходу тролейбусів 26 грудня до 18-00 год по кільцевих маршрутах № 15 та № 15а не буде.