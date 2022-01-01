Через відключення світла сьогодні у Луцьку курсують не всі тролейбуси
Сьогодні, 15:22
У зв’язку із відключенням електроенергії сьогодні, 26 грудня, до 18-00 години перевезення пасажирів будуть здійснювати 25 тролейбусів.
Про це повідомили у Луцькій міській раді.
Вихід і рух тролейбусів відбуватиметься:
Маршрут № 1 “ЛПЗ — КРЗ” - Тролейбуси по маршруту рухатимуться (ЛПЗ — Гнідавська — Волі — Рівненська — Відродження розворот біля ТЦ “Глобус”).
Маршрут № 2 “Новий ринок — Карбишева” — Тролейбуси по маршруту рухатимуться (ЛПЗ — Гнідавська — Волі — Рівненська — Відродження розворот біля ТЦ “Глобус”).
Маршрут № 3 “Лісництво — с.Гаразджа (кладовище)” - буде курсувати без змін.
Маршрут № 4 “Залізничний вокзал - Вересневе” — 2 тролейбуси, рух по маршруту без змін.
Маршрут № 4а “Залізничний вокзал - Вересневе” — 1 тролейбус, рух по маршруту без змін.
Маршрут № 5 “Цегельний завод — КРЗ” - тролейбуси будуть курсувати до Залізничного вокзалу (Дубнівська — Волі — Винниченка — Грушевського — Залізничний вокзал і у зворотному напрямку)
Маршрут № 12 “Володимирська — КРЗ” - 3 тролейбуси будуть курсувати з вулиці Володимирської до зупинки “Драмтеатр” і у зворотному напрямку.
Виходу тролейбусів 26 грудня до 18-00 год по кільцевих маршрутах № 15 та № 15а не буде.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у Луцькій міській раді.
Вихід і рух тролейбусів відбуватиметься:
Маршрут № 1 “ЛПЗ — КРЗ” - Тролейбуси по маршруту рухатимуться (ЛПЗ — Гнідавська — Волі — Рівненська — Відродження розворот біля ТЦ “Глобус”).
Маршрут № 2 “Новий ринок — Карбишева” — Тролейбуси по маршруту рухатимуться (ЛПЗ — Гнідавська — Волі — Рівненська — Відродження розворот біля ТЦ “Глобус”).
Маршрут № 3 “Лісництво — с.Гаразджа (кладовище)” - буде курсувати без змін.
Маршрут № 4 “Залізничний вокзал - Вересневе” — 2 тролейбуси, рух по маршруту без змін.
Маршрут № 4а “Залізничний вокзал - Вересневе” — 1 тролейбус, рух по маршруту без змін.
Маршрут № 5 “Цегельний завод — КРЗ” - тролейбуси будуть курсувати до Залізничного вокзалу (Дубнівська — Волі — Винниченка — Грушевського — Залізничний вокзал і у зворотному напрямку)
Маршрут № 12 “Володимирська — КРЗ” - 3 тролейбуси будуть курсувати з вулиці Володимирської до зупинки “Драмтеатр” і у зворотному напрямку.
Виходу тролейбусів 26 грудня до 18-00 год по кільцевих маршрутах № 15 та № 15а не буде.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Україна ініціює процес виключення Росії з ООН, – заява МЗС
Сьогодні, 15:46
Через відключення світла сьогодні у Луцьку курсують не всі тролейбуси
Сьогодні, 15:22
На Донеччині загинув Герой з Луцька Олександр Кравчук
Сьогодні, 14:55
«Забракло однієї крапки»: вчителька з Волині другий рік поспіль – серед переможців Радіодиктанту
Сьогодні, 14:50
Медіа