Через відключення світла сьогодні у Луцьку курсують не всі тролейбуси

Через відключення світла сьогодні у Луцьку курсують не всі тролейбуси
У зв’язку із відключенням електроенергії сьогодні, 26 грудня, до 18-00 години перевезення пасажирів будуть здійснювати 25 тролейбусів.

Про це повідомили у Луцькій міській раді.

Вихід і рух тролейбусів відбуватиметься:

Маршрут № 1 “ЛПЗ — КРЗ” - Тролейбуси по маршруту рухатимуться (ЛПЗ — Гнідавська — Волі — Рівненська — Відродження розворот біля ТЦ “Глобус”).

Маршрут № 2 “Новий ринок — Карбишева” — Тролейбуси по маршруту рухатимуться (ЛПЗ — Гнідавська — Волі — Рівненська — Відродження розворот біля ТЦ “Глобус”).

Маршрут № 3 “Лісництво — с.Гаразджа (кладовище)” - буде курсувати без змін.

Маршрут № 4 “Залізничний вокзал - Вересневе” — 2 тролейбуси, рух по маршруту без змін.

Маршрут № 4а “Залізничний вокзал - Вересневе” — 1 тролейбус, рух по маршруту без змін.

Маршрут № 5 “Цегельний завод — КРЗ” - тролейбуси будуть курсувати до Залізничного вокзалу (Дубнівська — Волі — Винниченка — Грушевського — Залізничний вокзал і у зворотному напрямку)

Маршрут № 12 “Володимирська — КРЗ” - 3 тролейбуси будуть курсувати з вулиці Володимирської до зупинки “Драмтеатр” і у зворотному напрямку.

Виходу тролейбусів 26 грудня до 18-00 год по кільцевих маршрутах № 15 та № 15а не буде.

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Теги: Луцьк, тролейбуси, маршрут
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