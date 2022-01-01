Учасниця «Голосу країни» з Волині збирає кошти для українських бійців у Німеччині

Учасниця «Голосу країни» з Волині збирає кошти для українських бійців у Німеччині
Уродженка Ковеля, учасниця “Голосу Країни” Тамара Балюк збирає кошти для наших бійців у Німеччині.

Про це повідомляє Ковельська міська рада.

Мільйони людей щодня роблять свій внесок у перемогу. У цей час справа кожного надважлива. Серед тих, хто веде боротьбу на нашому творчому фронті — ковельчанка, учасниця десятого, ювілейного талант-шоу «Голос країни» Тамара Балюк.

Останні роки вона живе і займається творчістю в Одесі. У нашому місті мешкає її мама, тут вона закінчила школу мистецтв по класу фортепіано, навчалась в Ольги Коптюк. Коли розпочалась війна, разом з дітьми поїхала до Гамбурга.
Учасниця «Голосу країни» з Волині збирає кошти для українських бійців у Німеччині

Ковельчанка разом з іншими талановитими співвітчизниками популяризує у Німеччині українську культуру, мову, пісню, вишиванку. Творча спільнота організовує благодійні акції, концерти. За зібрані кошти купують необхідні речі нашим військовим. Зокрема, придбали автомобіль, тепловізори, бронежилети.

«Поки наші захисники та захисниці боронять нас на передовій та відвойовують наші землі, ми тут, у Німеччині, намагаємось їм допомогти, як вміємо, як можемо. Всі ми мріємо, щоб Україна була вільною, щоб ми повернулись додому, у мирне життя. Кожен з нас з початком війни перебудував своє життя, кожен намагається наблизити цей великий для нас усіх день — День Перемоги”, – ділиться Тамара.
Учасниця «Голосу країни» з Волині збирає кошти для українських бійців у Німеччині

Каже, що вони не збираються зупинятись. І надалі у їх планах — волонтерство, благодійність, збір коштів.
Учасниця «Голосу країни» з Волині збирає кошти для українських бійців у Німеччині

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Теги: Волинь, кошти для ЗСУ, Німеччина
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