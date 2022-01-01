У Луцькому зоопарку папугу навчили вітатися «Слава Україні!»





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У Луцькому зоопарку є різні пернаті вихованці. А жовто-блакитні ара давно кажуть своїм доглядальницям: «Привіт!» З ними поселили і симпатичного червоного ару Арчика, якого колись подарували благодійники.



«У нашій роботі треба підтримувати особливий контакт зі своїми вихованцями, – наголошує директорка Луцького зоопарку Людмила Денисенко. – Вони, як діти, відчувають інтонацію та настрій. Спілкування має дуже велике значення. А з початком війни наші працівники, які є дуже патріотичними людьми, стали з тваринами та птахами вітатися: «Слава Україні!» Навчити папугу легко, якщо постійно повторювати одні і ті ж слова. Але червоний ара не схильний до запам’ятовування. Тому дівчата Інна та Галина, які закріплені за папугами, наполегливо розмовляли з ним. А одного ранку забігає щаслива Інна: «Наш Арчик сказав «Слава Україні!» Оце так сюрприз зробив!»



Поки що такі таланти червоний папуга демонструє виключно своїм доглядачкам, яких вважає друзями. Але Людмила Петрівна переконана, що до перемоги над орками його таки розговорять більше, і він дивуватиме усіх відвідувачів зоопарку вітанням «Слава Україні!»





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцькому зоопарку папугу навчили вітатися «Слава Україні!».Про це пише «Вісник +К».У Луцькому зоопарку є різні пернаті вихованці. А жовто-блакитні ара давно кажуть своїм доглядальницям: «Привіт!» З ними поселили і симпатичного червоного ару Арчика, якого колись подарували благодійники.«У нашій роботі треба підтримувати особливий контакт зі своїми вихованцями, – наголошує директорка Луцького зоопарку. – Вони, як діти, відчувають інтонацію та настрій. Спілкування має дуже велике значення. А з початком війни наші працівники, які є дуже патріотичними людьми, стали з тваринами та птахами вітатися: «Слава Україні!» Навчити папугу легко, якщо постійно повторювати одні і ті ж слова. Але червоний ара не схильний до запам’ятовування. Тому дівчата Інна та Галина, які закріплені за папугами, наполегливо розмовляли з ним. А одного ранку забігає щаслива Інна: «Наш Арчик сказав «Слава Україні!» Оце так сюрприз зробив!»Поки що такі таланти червоний папуга демонструє виключно своїм доглядачкам, яких вважає друзями. Але Людмила Петрівна переконана, що до перемоги над орками його таки розговорять більше, і він дивуватиме усіх відвідувачів зоопарку вітанням «Слава Україні!»

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