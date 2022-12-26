Бахмутський напрямок є одним з найважчих: 28 боєзіткнень та 225 артобстрілів за добу
Сьогодні, 17:30
Про оперативну ситуацію на сході нашої країни в ефірі телемарафону «Єдині новини» розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ полковник Сергій Череватий.
Про це пише "Армія Inform".
Він зауважив, що східний фронт залишається головним епіцентром збройної боротьби українського народу проти агресора. А Бахмутський і Авдіївський напрямки та деякі частини Луганської області — головними гарячими точками.
— Наприклад, тільки на Бахмутському напрямку за добу відбулося 28 боєзіткнень та 225 обстрілів різними калібрами артилерії та танками. Ворог втратив 90 людей вбитими і близько 110 пораненими. Таким чином наші ЗСУ мужністю, характером, злагодженістю не дають прорвати нашу оборону й постійно наносять втрати ворогу, — повідомив полковник Сергій Череватий
Також речник Східного угруповання військ ЗСУ припустив, що можна очікувати, що ворог, враховуючи власні шалені втрати та виснаженість військ, важкі погодні умови й стійкість нашої оборони, сповільнить свої дії. Збройні Сили України, зі свого боку, діятимуть з огляду на ту оперативну ситуацію, яка складеться.
— Якщо ми будемо бачити, що в нас достатньо сил і засобів та є можливість вогневого ураження, щоб у той час, як у ворога буде виснаження, нанести по ньому потужний удар, ми не будемо робити паузи і нанесемо його. І навпаки, якщо буде потрібно, щоб зберегти особовий склад, перегрупуватися, ми це зробимо. Найближчі події все покажуть, — зазначив військовий.
Сергій Череватий розповів про події, що розвиваються на Луганському напрямку.
— Там відбувається певна інерція перемоги, коли люди чекали подальшого руху і цей рух відбувався — розумно, продумано, грамотно. Постійно наші підрозділи рухалися і робили щось, щоб продовжувати цей рух. Але й враховували, що ворог там доволі потужно системно укріпився. Така робота триває і зараз. На цьому напрямку є підстави для оптимізму. Крок за кроком відбувається необхідна діяльність, яка наближає щодня звільнення певних метрів-кілометрів нашої землі. Там працюють дуже професійні наші підрозділи, у тому числі, певно, одні з найкращих сьогодні в світі, десантно-штурмові війська, — підкреслив полковник Череватий.
За його словами, українським захисникам протистоять ворожі десантні, механізовані, танкові підрозділи, які вже значною мірою укомплектовані мобілізованими. Також є підрозділи так званого корпусу народної міліції «ЛНР» і «вагнерівців».
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Про це пише "Армія Inform".
Він зауважив, що східний фронт залишається головним епіцентром збройної боротьби українського народу проти агресора. А Бахмутський і Авдіївський напрямки та деякі частини Луганської області — головними гарячими точками.
— Наприклад, тільки на Бахмутському напрямку за добу відбулося 28 боєзіткнень та 225 обстрілів різними калібрами артилерії та танками. Ворог втратив 90 людей вбитими і близько 110 пораненими. Таким чином наші ЗСУ мужністю, характером, злагодженістю не дають прорвати нашу оборону й постійно наносять втрати ворогу, — повідомив полковник Сергій Череватий
Також речник Східного угруповання військ ЗСУ припустив, що можна очікувати, що ворог, враховуючи власні шалені втрати та виснаженість військ, важкі погодні умови й стійкість нашої оборони, сповільнить свої дії. Збройні Сили України, зі свого боку, діятимуть з огляду на ту оперативну ситуацію, яка складеться.
— Якщо ми будемо бачити, що в нас достатньо сил і засобів та є можливість вогневого ураження, щоб у той час, як у ворога буде виснаження, нанести по ньому потужний удар, ми не будемо робити паузи і нанесемо його. І навпаки, якщо буде потрібно, щоб зберегти особовий склад, перегрупуватися, ми це зробимо. Найближчі події все покажуть, — зазначив військовий.
Сергій Череватий розповів про події, що розвиваються на Луганському напрямку.
— Там відбувається певна інерція перемоги, коли люди чекали подальшого руху і цей рух відбувався — розумно, продумано, грамотно. Постійно наші підрозділи рухалися і робили щось, щоб продовжувати цей рух. Але й враховували, що ворог там доволі потужно системно укріпився. Така робота триває і зараз. На цьому напрямку є підстави для оптимізму. Крок за кроком відбувається необхідна діяльність, яка наближає щодня звільнення певних метрів-кілометрів нашої землі. Там працюють дуже професійні наші підрозділи, у тому числі, певно, одні з найкращих сьогодні в світі, десантно-штурмові війська, — підкреслив полковник Череватий.
За його словами, українським захисникам протистоять ворожі десантні, механізовані, танкові підрозділи, які вже значною мірою укомплектовані мобілізованими. Також є підрозділи так званого корпусу народної міліції «ЛНР» і «вагнерівців».
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