Луцькі волонтери зібрали гроші на 11 автомобілів для ЗСУ

Луцькі волонтери зібрали гроші на 11 автомобілів для ЗСУ
Волонтери з луцького штабу «Ангар» зібрали гроші на 11 автомобілів для Збройних Сил України.

Про це волонтери написали на своїй фейсбук-сторінці.

«Як там кажуть? «Цілься в місяць, навіть якшо схибиш, опинишся серед зірок».Ми поцілилися в місяць і влучили в нього! Завдяки вам і партнерам з очікуваних 1 800 000 гривень вдалося зібрати 2 023 148 гривень! А це значить, що ми купуємо не 10, а 11 автівок для ЗСУ! І це справжнє диво, яке ви зробили своїми руками», – йдеться в повідомленні.

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Теги: волонтери, автомобілі, ЗСУ
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