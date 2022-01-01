Луцькі волонтери зібрали гроші на 11 автомобілів для ЗСУ





Про це волонтери



«Як там кажуть? «Цілься в місяць, навіть якшо схибиш, опинишся серед зірок».Ми поцілилися в місяць і влучили в нього! Завдяки вам і партнерам з очікуваних 1 800 000 гривень вдалося зібрати 2 023 148 гривень! А це значить, що ми купуємо не 10, а 11 автівок для ЗСУ! І це справжнє диво, яке ви зробили своїми руками», – йдеться в повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волонтери з луцького штабу «Ангар» зібрали гроші на 11 автомобілів для Збройних Сил України.Про це волонтери написали на своїй фейсбук-сторінці.«Як там кажуть? «Цілься в місяць, навіть якшо схибиш, опинишся серед зірок».Ми поцілилися в місяць і влучили в нього! Завдяки вам і партнерам з очікуваних 1 800 000 гривень вдалося зібрати 2 023 148 гривень! А це значить, що ми купуємо не 10, а 11 автівок для ЗСУ! І це справжнє диво, яке ви зробили своїми руками», – йдеться в повідомленні.

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