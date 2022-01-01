На блокпосту на Волині затримали росіянина, який прикидався монахом





Про це начальник ГУНП у Волинській області Юрій Крошко розповів у інтерв’ю ІА

За словами очільника поліції Волині, чоловік переконував, що він нібито вірянин і мандрує у Почаївську лавру. Української мови чоловік практично не розумів. Оглянувши речі та одяг «паломника», виявили квитки на автобуси, якими він пересувався Білоруссю. Підозрілого чоловіка передали працівникам СБУ. Він виявився членом незаконного збройного формування «ДНР», брав участь у бойових діях на боці сепаратистів.



Росіянина засудили, нині він відбуває покарання в українській в’язниці.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині поліцейські затримали на блокпосту росіянина, який перетнув українсько-білоруський кордон уплав. Він видавав себе за монаха-паломника, мав відповідний вигляд – борода, волосся, зібране у хвіст.Про це начальник ГУНП у Волинській областірозповів у інтерв’ю ІА «Волинські новини».

За словами очільника поліції Волині, чоловік переконував, що він нібито вірянин і мандрує у Почаївську лавру. Української мови чоловік практично не розумів. Оглянувши речі та одяг «паломника», виявили квитки на автобуси, якими він пересувався Білоруссю. Підозрілого чоловіка передали працівникам СБУ. Він виявився членом незаконного збройного формування «ДНР», брав участь у бойових діях на боці сепаратистів.Росіянина засудили, нині він відбуває покарання в українській в’язниці.

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