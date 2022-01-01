Біля «Ягодина» відремонтували дорогу

Біля «Ягодина» відремонтували дорогу
Перед пунктом пропуску «Ягодин – Дорогуськ» заасфальтували майже два кілометри автошляху Київ – Ковель – Ягодин (на Люблін).

Про це повідомили у Службі автомобільних доріг області.

«На чотирьох смугах автошляху і розподільчій частині влаштовано два шари асфальтобетонної суміші завтовшки загалом 15 сантиметрів. Асфальт укладали і вдень, і вночі», - йдеться у дописі.

Згодом майже на всій протяжності цієї ділянки з’явиться нове бар’єрне огородження, наразі дорожники вже приступили до його влаштування. За сприятливих погодних умов буде нанесена тимчасова дорожня розмітка.

Біля «Ягодина» відремонтували дорогу
Біля «Ягодина» відремонтували дорогу

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Теги: ремонт дороги, Ягодин, Волинь
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