На Донеччині загинув 21-річний волинянин Роман Олійник

У російсько-українській війні Волинь втратила ще одного сина-воїна. Загинув житель Зимнівської територіальної громади.Про це повідомив очільник громадиЗахищаючи незалежність нашої держави, загинув Роман Олійник, 2001 року народження, житель села Когильне.Роман Віталійович, який був призваний на військову службу за контрактом у 2020 року, бувши вірним військовій присязі, у бою за нашу Батьківщину, виявивши мужність та стійкість, загинув 26.12.2022 року у Краматорському району, Донецької області, отримавши ушкодженя внаслідок військових дій від вибухів та осколків.Героя чекали вдома батьки та брат. Про дату та час поховання повідомлять згодом.Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого.