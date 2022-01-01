Погода у Луцьку на завтра, 27 грудня
Сьогодні, 20:00
У вівторок, 27 грудня, десь день у Луцьку буде хмарним. Ввечері дощ, який йтиме майже весь день, поступово слабнучи, припиниться.
Про це повідомляє Sinoptik.
Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від +2° до +6°.
Народний прогноз погоди: Цього дня вшановується пам’ять святих Фірса, Левкія і Каллиника. У цей час тримається стабільно зимова погода, з усіма характерними для неї явищами: “У грудні мороз наростає, проте день прибуває”. У давнину говорили: “Зима ночі урвала, дня приточила”. Наші пращури помітили: якщо взимку повітря стає прозорішим, значить слід чекати на похолодання.
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Про це повідомляє Sinoptik.
Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від +2° до +6°.
Народний прогноз погоди: Цього дня вшановується пам’ять святих Фірса, Левкія і Каллиника. У цей час тримається стабільно зимова погода, з усіма характерними для неї явищами: “У грудні мороз наростає, проте день прибуває”. У давнину говорили: “Зима ночі урвала, дня приточила”. Наші пращури помітили: якщо взимку повітря стає прозорішим, значить слід чекати на похолодання.
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