Погода у Луцьку на завтра, 27 грудня

У вівторок, 27 грудня, десь день у Луцьку буде хмарним. Ввечері дощ, який йтиме майже весь день, поступово слабнучи, припиниться.Про це повідомляє Sinoptik.Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від +2° до +6°.Народний прогноз погоди: Цього дня вшановується пам’ять святих Фірса, Левкія і Каллиника. У цей час тримається стабільно зимова погода, з усіма характерними для неї явищами: “У грудні мороз наростає, проте день прибуває”. У давнину говорили: “Зима ночі урвала, дня приточила”. Наші пращури помітили: якщо взимку повітря стає прозорішим, значить слід чекати на похолодання.