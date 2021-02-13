Перша жінка-професор на Волині святкує 90-річний ювілей

У Волинському національному університеті імені Лесі Українки під час урочистого засідання вченої ради факультету філології та журналістики із 90-річним ювілеєм вітали доктора філологічних наук, професора кафедри полоністики і перекладу Луїзу Оляндер.Про це повідомляють у ВНУ імені Лесі Українки.На святкове зібрання прийшов ректор Анатолій Цьось, народний депутат, професор кафедри української літератури Ірина Констанкевич, представники кафедр факультету, колишні студенти, колеги Луїзи Костянтинівни.На початку засідання декан факультету філології та журналістики Лілія Лавринович показала присутнім презентацію, присвячену життєвому шляху та професійній діяльності іменинниці.«Луїза Костянтинівна – берегиня волинської філологічної школи, яка стала легендою для кожного з нас. Людина, яка вже увійшла в історію через те, що є першим доктором філологічних наук на Волині, першою жінкою-професором. Таких більше не буде. Волинь багата на яскравих, непересічних особистостей, але Луїза Костянтинівна найбільш яскрава та найбільш непересічна. Маємо щастя сьогодні особисто вітати ювілярку і відзначати її свято», – сказала Лілія Богданівна.Після перегляду презентації Луїза Оляндер із властивим їй гумором і життєлюбством подякувала усім присутнім, пригадала свій приїзд до Луцька та початок роботи.«Це було маленьке як для інституту приміщення, ніби гімназія. Але за ці роки наш навчальний заклад виріс навіть не до всеукраїнського масштабу. Він відомий у Європі та світі. Скільки факультетів, гуртожитків, докторів наук… А тоді цього всього не було. Першим докторську дисертацію захистив Олексій Михайлюк, а перша жінка, яка стала доктором наук, – із цих фото. Друзі свого часу пропонували переїхати в Підмосков’я, але я подумала: “Тут мене так гарно зустріли, я залишуся”. І завдяки цьому ви всі маєте отаке щастя», – з усмішкою сказала ювілярка.Опісля винуватиця свята приймала привітання, квіти та подарунки від усіх присутніх, яких ледь вмістила найбільша лекційна аудиторія корпусу.Ірина Констанкевич вручила Луїзі Оляндер Почесну подяку від голови Волинської обласної ради Григорія Недопада за багаторічну сумлінну, наполегливу працю, професійну майстерність, відданість справі, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих фахівців.Ректор Анатолій Цьось у своєму вітальному слові зауважив, що найперше Університет – це наукові школи та якість освіти, і за цими основними категоріями ювілярка – найкращий приклад, на який треба рівнятися.Також ювілярку вітали проректор з навчальної роботи та рекрутації, багаторічний очільник факультету філології та журналістики Юрій Громик, представники усіх кафедр факультету, колишні студенти й аспіранти. Варто зазначити, що в режимі онлайн вітання від вдячних студентів звучали з різних куточків України та світу, зокрема з далекої Канади.Як відомо, Луїза Оляндер приїхала на Волинь 1966 року, пов’язала з нашим краєм і закладом вищої освіти життя, згодом стала першим професором на Волині.