У Луцьку розпочався марафон зі здачі крові. ВІДЕО

У Луцьку розпочався марафон зі здачі крові. ВІДЕО
У Волинському центрі крові 26 грудня розпочався триденний марафон зі здачі крові для наповнення банку крові.

Волонтери запрошують охочих долучитися до акції та отримати подарунок, – розповіла Суспільному ініціаторка акції Марія Бадалян.

З її слів, впродовж дня здали кров і доєдналися до акції майже пів сотні людей.

"Ми вперше проводимо цей захід, ідея в тому, що хочемо так залучити людей здавати кров навіть на свята. Сьогодні приходило багато людей, хоча, ми очікували, що після Різдва не буде багато", – говорить волонтерка.

Перед тим, як здавати кров, потрібно виспатися, поснідати, випити чаю і мати гарний настрій, – зазначила медична сестра Зінаїда Казалюк.

"У нас стерильні нові контейнери, герметично запаковані. Він використовується і одразу утилізовується. Також беремо стерильні пробірки, які герметичні, одноразові", – каже медсестра.

Одним з перших долучився до марафону Сергій Романюк. З його слів, донором крові став давно.

"Це актуально у цей час війни і взагалі треба допомагати діткам і всім людям, хто потребую переливання. Важливо наповнювати банк крові, кожна свідома людина повинна над цим задумуватися і долучатися", – говорить чоловік.

Щодня приходять задавати кров приблизно 50 людей, що майже на 30 % більше, ніж торік, – розповів виконувач обов'язків директора обласного Центру служби крові Юрій Кременець.

"База даних донорів є, контакти тримаємо, і в разі чого – дзвонимо, викликаємо і люди з розумінням ставляться та приходять. У цьому році звання "почесний донор" отримали більше 50 донорів і від президента п’ятеро "заслужений донор". Пільги отримує людина з цим статусом – 10 % доплату до пенсії", – додав керівник Центру служби крові.

Нагадаємо, 5 грудня в Центрі служби крові, що в Луцьку, до Дня збройних Сил України організували акцію зі здачі крові для поранених бійців. Прийшли здати кров понад 40 прикордонників.

За останні вісім місяців дії воєнного стану необхідність у здачі крові зросла. Волинський обласний центр крові працює щодня з 8:30, забір крові здійснюють до 13:00.

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Теги: Волинь, донор, кров, Луцьк
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