27 грудня на Волині: гортаючи календар

27 грудня на Волині: гортаючи календар
День народження 27 грудня відзначають народний депутат України шостого скликання, волинянин Віктор Олійник (на фото) та журналіст Катерина Талашук.

У понеділок, 27 грудня, іменини відзначають власники таких імен: Іларіон, Микола, Філімон. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

Сьогодні, 27 грудня, віряни відзначають День апостола та євангеліста Іоанна. А у світі відзначають День вирізання сніжинок.

На Волині цього дня 79 років тому народився журналіст, редактор, політик, громадський діяч, публіцист, письменник, беззмінний редактор газети «Волинь» Полікарп Шафета (1935 -1996 роки).

27 грудня 1981 року здали в експлуатацію Луцький завод великопанельного домобудування.

27 грудня 1996 року вийшов перший номер правонаступниці «Народної трибуни» – газети «Сім’я і дім».

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
не рекомендується вирушати в далеку дорогу
день погано підходить для спонтанних покупок
алкоголь у цей день може завдати непоправної шкоди здоров'ю

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Теги: Волинь, Луцьк, день народження
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