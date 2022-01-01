Юний волинянин став лауреатом міжнародного музичного конкурсу





Про це повідомляють на сторінці Горохівської музичної школи.



Учень класу фортепіано викладача Ірини Голуб Денис Кусевич став дипломантом 1 премії Міжнародного двотурового багатожанрового фестивалю-конкурсу мистецтв «Подарунки до дня Святого Миколая2022» у місті Києві.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Юний музикант-піаніст з Волині вдало виступив на міжнародному фестивалі-конкурсі.Про це повідомляють на сторінці Горохівської музичної школи.Учень класу фортепіано викладача Ірини Голуб Денис Кусевич став дипломантом 1 премії Міжнародного двотурового багатожанрового фестивалю-конкурсу мистецтв «Подарунки до дня Святого Миколая2022» у місті Києві.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію