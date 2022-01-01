Юний волинянин став лауреатом міжнародного музичного конкурсу
Сьогодні, 02:17
Юний музикант-піаніст з Волині вдало виступив на міжнародному фестивалі-конкурсі.
Про це повідомляють на сторінці Горохівської музичної школи.
Учень класу фортепіано викладача Ірини Голуб Денис Кусевич став дипломантом 1 премії Міжнародного двотурового багатожанрового фестивалю-конкурсу мистецтв «Подарунки до дня Святого Миколая2022» у місті Києві.
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Про це повідомляють на сторінці Горохівської музичної школи.
Учень класу фортепіано викладача Ірини Голуб Денис Кусевич став дипломантом 1 премії Міжнародного двотурового багатожанрового фестивалю-конкурсу мистецтв «Подарунки до дня Святого Миколая2022» у місті Києві.
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