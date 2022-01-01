Коли в Україні може відбутись перепис населення
Сьогодні, 03:41
Всеукраїнський перепис населення в Україні відбудеться не раніше ніж після закінчення війни. Орієнтовна дата - не раніше кінця 2025 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю "Радіо Свобода" директора Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України Елли Лібанової.
"Під час війни перепис проводити не можна. І відразу після війни його теж не можна проводити. Я думаю, що якщо війна закінчиться до середини 2023 року, то наприкінці 2025 року, можливо, ми зможемо його (перепис - ред.) провести", - пояснила вона.
Наразі, за словами Лібанової, кількість населення України, за приблизними підрахунками, можна оцінити орієнтовно у 34-35 мільйонів.
"Зараз я говорю про кордони 2022 року (тобто перед війною, що було). А якщо з Кримом - то це ще два мільйони", – зазначила вона.
Водночас як додала Лібанова, широкомасштабна війна Росії проти України "дуже погано позначиться на населенні і на демографічній ситуації загалом".
Як повідомлялось, минулого року президент Володимир Зеленський заявляв, що електронний перепис населення України відбудеться в лютому 2023 року.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю "Радіо Свобода" директора Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України Елли Лібанової.
"Під час війни перепис проводити не можна. І відразу після війни його теж не можна проводити. Я думаю, що якщо війна закінчиться до середини 2023 року, то наприкінці 2025 року, можливо, ми зможемо його (перепис - ред.) провести", - пояснила вона.
Наразі, за словами Лібанової, кількість населення України, за приблизними підрахунками, можна оцінити орієнтовно у 34-35 мільйонів.
"Зараз я говорю про кордони 2022 року (тобто перед війною, що було). А якщо з Кримом - то це ще два мільйони", – зазначила вона.
Водночас як додала Лібанова, широкомасштабна війна Росії проти України "дуже погано позначиться на населенні і на демографічній ситуації загалом".
Як повідомлялось, минулого року президент Володимир Зеленський заявляв, що електронний перепис населення України відбудеться в лютому 2023 року.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Коли в Україні може відбутись перепис населення
Сьогодні, 03:41
Юний волинянин став лауреатом міжнародного музичного конкурсу
Сьогодні, 02:17
ЗСУ випробовують жінчу військову форму
Сьогодні, 01:15
27 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Влітку 2023-го – у Крим: добрі новини від ВолиньPost за 26 грудня
26 грудень, 23:34
Медіа