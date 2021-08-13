Фолькорний колектив з Волині став переможцем міжнародних конкурсів

Фолькорний колектив з Волині став переможцем міжнародних конкурсів
Народний аматорський фольклорний колектив «Криниця» із села Видерта вкотре підкорив серця журі двох міжнародних конкурсів і здобув у свою скарбничку нові творчі перемоги.

Про це повідомляють на сторінках газети "Полісся".

Нещодавно у Києві відбувся Міжнародний конкурс мистецтв «Воля», організований громадською організацією «Динаміка успіху». У ньому взяли участь сотні представників різних жанрів, котрі представляли свої напрацювання у багатьох напрямках. Видертські артистки заспівали повстанську пісню «Ой там, під дубочком» у номінації вокалу. Й впевнено посіли перше місце.

Виконавши цю ж саму композицію, колектив вразив й журі Міжнародного конкурсу «Талановиті люди всесвіту», який проводили в Одесі. Тут представницям Камінь-Каширщини також підкорилася найвища сходинка п’єдесталу.

Обидва конкурси проходили в онлайн-форматі. Тож свої нагороди, дипломи та подяки, наші землячки отримали поштою.

«Уже понад 35 років ми є активними учасниками районних та обласних концертів. Відрадно, що навіть у такі нелегкі часи ми маємо змогу транслювати світові надбання нашої поліської культури: починаючи від фольклору й завершуючи патріотичними та повстанськими піснями нашого народу. Наразі ми вже розпочали підготовку музичних творів зимового циклу й плануємо взяти участь у подібних різдвяних фестивалях», – зауважила очільниця колективу Любов Зубач.

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Теги: Волинь, Видерта, мистецтво, пісня, конкурс
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