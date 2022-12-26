Коли в Україні розмістять американські ЗРК Patriot

Коли в Україні розмістять американські ЗРК Patriot
Уряд Сполучених Штатів розробив спеціальний план із прискореного розгортання зенітно-ракетного комплексу Patriot, який Вашингтон передасть Києву, в Україні.

Про це в інтерв’ю агенції AP у понеділок заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, американський уряд розробив спеціальний план, щоб підготувати батарею Patriot до експлуатації в Україні менш ніж за шість місяців, тоді як зазвичай підготовка триває до року.

Також Кулеба сказав AP, що "абсолютно задоволений" результатами візиту президента Володимира Зеленського до США минулого тижня, що стало його першою закордонною поїздкою за час повномасштабного вторгнення РФ.

Нагадаємо, на тлі візиту президента України Володимира Зеленського до США 21 грудня державний секретар США Ентоні Блінкен офіційно оголосив про новий пакет військової допомоги для України на суму 1,85 мільярда доларів, який уперше передбачає передачу системи протиповітряної оборони Patriot.

Кулеба тоді сказав, що рішення президента США Джо Байдена про передачу Україні ЗРК Patriot є прецедентним і відчиняє двері для аналогічних кроків союзників.

Водночас, як неофіційно повідомлялось, для того щоб українські військові були належним чином підготовлені для роботи із зенітно-ракетним комплексом Patriot, знадобиться кілька місяців.

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Теги: США, ЗРК Patriot, Україна
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