Де на Волині не буде світла 27 грудня. ГРАФІК
Сьогодні, 08:50
Оприлюднили графіки стабілізаційних вимкнень електроенергії на 27 грудня.
Про це повідомили у ПрАТ "Волиньобленерго".
Ознайомитись із графіками на 27 грудня можна за ПОСИЛАННЯМ.
В українській енергосистемі зберігається дефіцит потужності через пошкодження ключових об‘єктів магістральних мереж по території України.
У «Волиньобленерго» роблять усе можливе для дотримання графіків стабілізаційних вимкнень у відповідності до виділеного на область ліміту. Однак, енергетики зобов‘язані невідкладно виконувати екстрені відключення поза графіком коли у НЕК «Укренерго» виникає необхідність збалансувати енергосистему аби уникнути аварій на обладнанні.
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Про це повідомили у ПрАТ "Волиньобленерго".
Ознайомитись із графіками на 27 грудня можна за ПОСИЛАННЯМ.
В українській енергосистемі зберігається дефіцит потужності через пошкодження ключових об‘єктів магістральних мереж по території України.
У «Волиньобленерго» роблять усе можливе для дотримання графіків стабілізаційних вимкнень у відповідності до виділеного на область ліміту. Однак, енергетики зобов‘язані невідкладно виконувати екстрені відключення поза графіком коли у НЕК «Укренерго» виникає необхідність збалансувати енергосистему аби уникнути аварій на обладнанні.
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