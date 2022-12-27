У Брянській області загинула група українських бійців

Юрій Горовець, Максим Михайлов, Тарас Карпюк та Богдан Лягов – загинули на території РФ під час виконання бойового завдання.



Про це повідомляє Євгена Карася.



26 грудня ФСБ РФ заявила про вбивство чотирьох українців, які нібито намагалися проникнути на територію Брянської області, щоб провести "диверсійно-терористичні акти".



Російська спецслужба повідомила, що у загиблих було іноземне озброєння, зокрема пістолети-кулемети SIG Sauer, прилади зв'язку і навігації та чотири бомби загальною потужністю близько 40 кг у тротиловому еквіваленті.



ФСБ також оприлюднила дані українців. У спецслужбі повідомили, що при спробі потрапити на російську територію були вбиті: Юрій Горовець 1988 року народження, позивний "Святоша", його росіяни назвали командиром групи; Максим Михайлов 1990 р. н., позивний "Непийпиво"; Тарас Карпюк 1984 р. н., позивний "Тарасій"; Богдан Лягов 2003 р. н., позивний "Аполлон".



Загибель українських військовослужбовців згодом підтвердив боєць ЗСУ Євген Карась. З оприлюднених росіянами світлин він зробив висновок, що група потрапила на мінне поле. Карась поділився спогадами про загиблих.



"Успішний диверсант. Це був його далеко не перший розвідувальний вихід. Росіяни заплатили страшну ціну… Націоналіст. Християнин. Актор. Мандрівник. Ветеран. Багаторічний учасник спільноти "Братство" Дмитра Корчинського", – написав він про Юрія Горовця.



"Козак "Непийпиво". Веселий і розпусний. Добрий та сміливий. Вічно молодий "провокатор Корчинського". М'який, але з вогником в очах. Романтик, який запалював пластидом зорі над окупованими територіями Брянщини, Курська і Бєлгорода", – розповів Карась про Максима Михайлова.



"З початку війни 19-річний хлопець почав воювати. Відразу зголосився в диверсійну групу. Можете уявити кількість вдалих операцій з лютого… Хлопець надзвичайно сміливий. Завжди викликався добровольцем. І хоча через юний вік нарікав, що часто не беруть на найскладніші завдання, але "Аполлон" був щасливий. Його вважали геніально здібним, бо показував одні з кращих результатів по фізичній та тактичній підготовці", – опублікував він спогад військового, який служив разом з Богданом Ляговим.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Четверо українських військовослужбовців –– загинули на території РФ під час виконання бойового завдання.Про це повідомляє Українська правда з посиланням на видання "Медуза" та військовослужбовця ЗСУ26 грудня ФСБ РФ заявила про вбивство чотирьох українців, які нібито намагалися проникнути на територію Брянської області, щоб провести "диверсійно-терористичні акти".Російська спецслужба повідомила, що у загиблих було іноземне озброєння, зокрема пістолети-кулемети SIG Sauer, прилади зв'язку і навігації та чотири бомби загальною потужністю близько 40 кг у тротиловому еквіваленті.ФСБ також оприлюднила дані українців. У спецслужбі повідомили, що при спробі потрапити на російську територію були вбиті: Юрій Горовець 1988 року народження, позивний "Святоша", його росіяни назвали командиром групи; Максим Михайлов 1990 р. н., позивний "Непийпиво"; Тарас Карпюк 1984 р. н., позивний "Тарасій"; Богдан Лягов 2003 р. н., позивний "Аполлон".Загибель українських військовослужбовців згодом підтвердив боєць ЗСУ Євген Карась. З оприлюднених росіянами світлин він зробив висновок, що група потрапила на мінне поле. Карась поділився спогадами про загиблих."Успішний диверсант. Це був його далеко не перший розвідувальний вихід. Росіяни заплатили страшну ціну… Націоналіст. Християнин. Актор. Мандрівник. Ветеран. Багаторічний учасник спільноти "Братство" Дмитра Корчинського", – написав він про Юрія Горовця."Козак "Непийпиво". Веселий і розпусний. Добрий та сміливий. Вічно молодий "провокатор Корчинського". М'який, але з вогником в очах. Романтик, який запалював пластидом зорі над окупованими територіями Брянщини, Курська і Бєлгорода", – розповів Карась про Максима Михайлова."З початку війни 19-річний хлопець почав воювати. Відразу зголосився в диверсійну групу. Можете уявити кількість вдалих операцій з лютого… Хлопець надзвичайно сміливий. Завжди викликався добровольцем. І хоча через юний вік нарікав, що часто не беруть на найскладніші завдання, але "Аполлон" був щасливий. Його вважали геніально здібним, бо показував одні з кращих результатів по фізичній та тактичній підготовці", – опублікував він спогад військового, який служив разом з Богданом Ляговим.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію