Курс валют у Луцьку 27 грудня





Про це повідомляє



Євро продають за 42.50.



Щодо польського злотого, то його купують за 9.07, а продають за 9,20.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 27 грудня готівковий курс долара становить 40.37.Про це повідомляє Мінфін Євро продають за 42.50.Щодо польського злотого, то його купують за 9.07, а продають за 9,20.

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