Як сьогодні у Луцьку курсуватимуть тролейбуси

У зв’язку із відключенням електроенергії сьогодні, 27 грудня, з 8.00 год. до 11.00 год. перевезення пасажирів будуть здійснювати за зміненими маршрутами.Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.- Тролейбуси по маршруту рухатимуться (ЛПЗ — Гнідавська — Волі — Рівненська — Відродження розворот біля ТЦ “Глобус”).— тролейбуси по маршруту рухатимуться (ЛПЗ — Гнідавська — Волі — Рівненська — Відродження розворот біля ТЦ “Глобус”).- курсуватиме без змін.— рух по маршруту без змін.— 1 рух по маршруту без змін.- тролейбуси будуть курсувати до Залізничного вокзалу (Дубнівська — Волі — Винниченка — Грушевського — Залізничний вокзал і у зворотному напрямку).- тролейбуси будуть курсувати з вулиці Володимирської до зупинки “Драмтеатр” і у зворотньому напрямку.Виходу тролейбусів 27 грудня з 8-00 год до 11-00 год по кільцевих маршрутах № 15 та № 15а не буде.