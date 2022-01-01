Як сьогодні у Луцьку курсуватимуть тролейбуси

Як сьогодні у Луцьку курсуватимуть тролейбуси
У зв’язку із відключенням електроенергії сьогодні, 27 грудня, з 8.00 год. до 11.00 год. перевезення пасажирів будуть здійснювати за зміненими маршрутами.

Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.

Маршрут № 1 “ЛПЗ — КРЗ” - Тролейбуси по маршруту рухатимуться (ЛПЗ — Гнідавська — Волі — Рівненська — Відродження розворот біля ТЦ “Глобус”).

Маршрут № 2 “Новий ринок — Карбишева” — тролейбуси по маршруту рухатимуться (ЛПЗ — Гнідавська — Волі — Рівненська — Відродження розворот біля ТЦ “Глобус”).

Маршрут № 3 “Лісництво — с.Гаразджа (кладовище)” - курсуватиме без змін.

Маршрут № 4 “Залізничний вокзал - Вересневе” — рух по маршруту без змін.

Маршрут № 4а “Залізничний вокзал - Вересневе” — 1 рух по маршруту без змін.

Маршрут № 5 “Цегельний завод — КРЗ” - тролейбуси будуть курсувати до Залізничного вокзалу (Дубнівська — Волі — Винниченка — Грушевського — Залізничний вокзал і у зворотному напрямку).

Маршрут № 12 “Володимирська — КРЗ” - тролейбуси будуть курсувати з вулиці Володимирської до зупинки “Драмтеатр” і у зворотньому напрямку.

Виходу тролейбусів 27 грудня з 8-00 год до 11-00 год по кільцевих маршрутах № 15 та № 15а не буде.

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Теги: Луцьк, тролейбуси, маршрут
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