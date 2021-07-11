На Волині 49-річний чоловік викрав велосипед з під’їзду будинку
Сьогодні, 10:05
49-річний волинянин викрав велосипед з під’їзду будинку: оперативники встановили зловмисника.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
26 грудня до поліції звернулась жителька м. Рожище про те, що невідома особа викрала її велосипед з під’їзду будинку.
На місце події відразу направилась слідчо-оперативна група. Сума завданого збитку становила близько майже п’ять гривень.
Під час проведення розшукових заходів оперативникам швидко вдалось встановити причетну до крадіжки особу. Нею виявився 45-річний місцевий мешканець.
Відомості кримінального характеру будуть внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
26 грудня до поліції звернулась жителька м. Рожище про те, що невідома особа викрала її велосипед з під’їзду будинку.
На місце події відразу направилась слідчо-оперативна група. Сума завданого збитку становила близько майже п’ять гривень.
Під час проведення розшукових заходів оперативникам швидко вдалось встановити причетну до крадіжки особу. Нею виявився 45-річний місцевий мешканець.
Відомості кримінального характеру будуть внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України.
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