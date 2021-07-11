На Волині 49-річний чоловік викрав велосипед з під’їзду будинку





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



26 грудня до поліції звернулась жителька м. Рожище про те, що невідома особа викрала її велосипед з під’їзду будинку.



На місце події відразу направилась слідчо-оперативна група. Сума завданого збитку становила близько майже п’ять гривень.



Під час проведення розшукових заходів оперативникам швидко вдалось встановити причетну до крадіжки особу. Нею виявився 45-річний місцевий мешканець.



Відомості кримінального характеру будуть внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 49-річний волинянин викрав велосипед з під’їзду будинку: оперативники встановили зловмисника.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.26 грудня до поліції звернулась жителька м. Рожище про те, що невідома особа викрала її велосипед з під’їзду будинку.На місце події відразу направилась слідчо-оперативна група. Сума завданого збитку становила близько майже п’ять гривень.Під час проведення розшукових заходів оперативникам швидко вдалось встановити причетну до крадіжки особу. Нею виявився 45-річний місцевий мешканець.Відомості кримінального характеру будуть внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію