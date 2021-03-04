На Волині рятувальники відкачали понад 200 кубометрів талої води з дитсадків та дворів





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



26 грудня волинські рятувальники відкачали талу й дощову воду з будівель двох дитсадків та прибудинкової території приватного господарства.



У смт Турійськ рятувальники відпомпували 130 кубічних метрів води з прибудинкової території на вулиці Ковельській. А в Нововолинську та в селі Велика Яблунька Маневицької громади працівники ДСНС відкачали 30 та 50 кубометрів води з підвальних приміщень комунальних закладів.



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