На Волині рятувальники відкачали понад 200 кубометрів талої води з дитсадків та дворів

На Волині рятувальники відкачали понад 200 кубометрів талої води з дитсадків та дворів
Минулої доби волинські рятувальники відкачали понад 200 кубометрів талої води.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

26 грудня волинські рятувальники відкачали талу й дощову воду з будівель двох дитсадків та прибудинкової території приватного господарства.

У смт Турійськ рятувальники відпомпували 130 кубічних метрів води з прибудинкової території на вулиці Ковельській. А в Нововолинську та в селі Велика Яблунька Маневицької громади працівники ДСНС відкачали 30 та 50 кубометрів води з підвальних приміщень комунальних закладів.
На Волині рятувальники відкачали понад 200 кубометрів талої води з дитсадків та дворів

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Теги: Волинь, рятувальники, вода
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