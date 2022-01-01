ЗСУ вже ліквідували понад 103 тисячі окупантів

ЗСУ вже ліквідували понад 103 тисячі окупантів
Росія у війні проти України вже втратила близько 103 220 військових.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 27.12 орієнтовно склали:

▪️ особового складу ‒ близько 103 220 (+620) осіб ліквідовано,

▪️ танків ‒ 3 016 (+0) од,

▪️ бойових броньованих машин ‒ 6 024 (+7) од,

▪️ артилерійських систем – 1 998 (+2) од,

▪️ РСЗВ – 418 (+0) од,

▪️ засобів ППО ‒ 212 (+0) од,

▪️ літаків – 283 (+0) од,

▪️ гелікоптерів – 267 (+0) од,

▪️ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 707 (+0) од,

▪️ крилатих ракет ‒ 653 (+0) од,

▪️ кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,

▪️ автомобільної техніки та автоцистерн – 4 652 (+5) од,

▪️ спеціальної техніки ‒ 179 (+1) од.

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Лиманському напрямках.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Журналіст відкрив спортзал у селищі за 6 кілометрів від Росії, аби врятувати газету від закриття
«Вгризлися у поліські піски». Як луцькі газетярі служать у війську
Про «знамениті плащі з Лукова», або Історія волонтерства однієї волинської громади
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині рятувальники відкачали понад 200 кубометрів талої води з дитсадків та дворів
Сьогодні, 09:55
Як сьогодні у Луцьку курсуватимуть тролейбуси
Сьогодні, 09:37
ЗСУ вже ліквідували понад 103 тисячі окупантів
Сьогодні, 09:26
Курс валют у Луцьку 27 грудня
Сьогодні, 09:20
У Брянській області загинула група українських бійців
Сьогодні, 09:08
Схожі новини
Росія планує вдарити по Україні на свята: в ЗСУ пояснили, що про це свідчить Росія планує вдарити по Україні на свята: в ЗСУ пояснили, що про це свідчить
Сьогодні, 10:30
РФ перекинула у Білорусь частину танкової армії, – британська розвідка РФ перекинула у Білорусь частину танкової армії, – британська розвідка
Сьогодні, 10:17
У Брянській області загинула група українських бійців У Брянській області загинула група українських бійців
Сьогодні, 09:08
Українські воїни відбили вісім атак росіян на Донбасі, – Генштаб Українські воїни відбили вісім атак росіян на Донбасі, – Генштаб
Сьогодні, 08:58
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Росія планує вдарити по Україні на свята: в ЗСУ пояснили, що про це свідчить
Сьогодні, 10:30
 0
РФ перекинула у Білорусь частину танкової армії, – британська розвідка
Сьогодні, 10:17
 0
На Волині 49-річний чоловік викрав велосипед з під’їзду будинку
Сьогодні, 10:05
 0
На Волині рятувальники відкачали понад 200 кубометрів талої води з дитсадків та дворів
Сьогодні, 09:55
 0
Як сьогодні у Луцьку курсуватимуть тролейбуси
Сьогодні, 09:37
 0
Медіа
відео
1/8