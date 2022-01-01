РФ перекинула у Білорусь частину танкової армії, – британська розвідка





Про це повідомляє Міноборони Великої Британії, пише



"На півночі елементи 1-ї гвардійської танкової армії Росії, ймовірно, були серед російських сил, нещодавно перекинутих у Білорусь. Ймовірно, це формування проводило навчання перед розгортанням і навряд чи має підрозділи підтримки, необхідні для приведення його до бойової готовності", — зазначає британська розвідка.



У відомстві також зазначили, що протягом останніх 48 годин бойові дії зосереджуються навколо Бахмутського напрямку Донецької області та поблизу Сватового на Луганщині.



"Росія продовжує часті дрібномасштабні напади на ці території, хоча мало території перейшло з рук в руки", — йдеться у повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія, ймовірно, перекинула на навчання у Білорусь частини 1-ї гвардійської танкової армії.Про це повідомляє Міноборони Великої Британії, пише Суспільне "На півночі елементи 1-ї гвардійської танкової армії Росії, ймовірно, були серед російських сил, нещодавно перекинутих у Білорусь. Ймовірно, це формування проводило навчання перед розгортанням і навряд чи має підрозділи підтримки, необхідні для приведення його до бойової готовності", — зазначає британська розвідка.У відомстві також зазначили, що протягом останніх 48 годин бойові дії зосереджуються навколо Бахмутського напрямку Донецької області та поблизу Сватового на Луганщині."Росія продовжує часті дрібномасштабні напади на ці території, хоча мало території перейшло з рук в руки", — йдеться у повідомленні.

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