РФ перекинула у Білорусь частину танкової армії, – британська розвідка

РФ перекинула у Білорусь частину танкової армії, – британська розвідка
Росія, ймовірно, перекинула на навчання у Білорусь частини 1-ї гвардійської танкової армії.

Про це повідомляє Міноборони Великої Британії, пише Суспільне.

"На півночі елементи 1-ї гвардійської танкової армії Росії, ймовірно, були серед російських сил, нещодавно перекинутих у Білорусь. Ймовірно, це формування проводило навчання перед розгортанням і навряд чи має підрозділи підтримки, необхідні для приведення його до бойової готовності", — зазначає британська розвідка.

У відомстві також зазначили, що протягом останніх 48 годин бойові дії зосереджуються навколо Бахмутського напрямку Донецької області та поблизу Сватового на Луганщині.

"Росія продовжує часті дрібномасштабні напади на ці території, хоча мало території перейшло з рук в руки", — йдеться у повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна, Білорусь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Журналіст відкрив спортзал у селищі за 6 кілометрів від Росії, аби врятувати газету від закриття
«Вгризлися у поліські піски». Як луцькі газетярі служать у війську
Про «знамениті плащі з Лукова», або Історія волонтерства однієї волинської громади
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Росія планує вдарити по Україні на свята: в ЗСУ пояснили, що про це свідчить
Сьогодні, 10:30
РФ перекинула у Білорусь частину танкової армії, – британська розвідка
Сьогодні, 10:17
На Волині 49-річний чоловік викрав велосипед з під’їзду будинку
Сьогодні, 10:05
На Волині рятувальники відкачали понад 200 кубометрів талої води з дитсадків та дворів
Сьогодні, 09:55
Як сьогодні у Луцьку курсуватимуть тролейбуси
Сьогодні, 09:37
Схожі новини
Лукашенко полетів до Росії, – ЗМІ Лукашенко полетів до Росії, – ЗМІ
24 грудень, 12:59
Лукашенко збирається на зустріч до Путіна в Росію Лукашенко збирається на зустріч до Путіна в Росію
23 грудень, 17:00
За 200 метрів від загрози: як укріплюють кордон із Білоруссю. ФОТО За 200 метрів від загрози: як укріплюють кордон із Білоруссю. ФОТО
23 грудень, 12:00
Роль збройних сил Білорусі поки полягає в тренуваннях мобілізованих із Росії, – МО Британії Роль збройних сил Білорусі поки полягає в тренуваннях мобілізованих із Росії, – МО Британії
22 грудень, 14:29
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Росія планує вдарити по Україні на свята: в ЗСУ пояснили, що про це свідчить
Сьогодні, 10:30
 0
РФ перекинула у Білорусь частину танкової армії, – британська розвідка
Сьогодні, 10:17
 0
На Волині 49-річний чоловік викрав велосипед з під’їзду будинку
Сьогодні, 10:05
 0
На Волині рятувальники відкачали понад 200 кубометрів талої води з дитсадків та дворів
Сьогодні, 09:55
 0
Як сьогодні у Луцьку курсуватимуть тролейбуси
Сьогодні, 09:37
 0
Медіа
відео
1/8